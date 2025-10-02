Evita salir durante un alerta.

Varias alertas han llegado a distintas provincias de la Argentina este jueves 2 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por ráfagas de hasta 90 km/h y esta se mantiene hace una semana. A continuación te contaremos las zonas que se verán afectadas este jueves.

El alerta que no para

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Chubut, Santa Cruz y La Pampa. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

mapa_alertas - 2025-10-02T091449.018
Estas son las provincias afectadas hace varios d&iacute;as.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

arbol viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte de los fuerte vientos.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

