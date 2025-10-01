Evita salir durante un alerta vigente.

Han llegado muchos días en alerta por fuertes vientos a distintas provincias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes ráfagas a varias provincias este miércoles 1 de octubre. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte del fenómeno.

Alerta por vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-10-01T083218.345
Estas son las provincias afectadas este miércoles

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento (2)
Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

