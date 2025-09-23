El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de San Luis. El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento Toma las medidas necesarias para cuidarte