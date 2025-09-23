Evita salir durante un alerta

Evita salir durante un alerta

Luego de varios días en alerta por distintos fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a una provincia de la región de Cuyo. A continuación te contaremos las zonas afectadas este miércoles 24 de septiembre.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-09-23T082150.700
Esta es la provincia en alerta este mi&eacute;rcoles

Esta es la provincia en alerta este miércoles

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a la provincia de San Luis. El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte

Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar