Alerta en Estados Unidos: un brote de vibriosis provocó cinco muertos y decenas de afectados.

La última víctima fatal por vibriosis se registró el pasado 16 de septiembre, situación que encendió la alarma en el Departamento de Salud de Luisiana que puso en práctica una serie de procedimientos médicos y análisis de laboratorio para atacar la enfermedad.

Qué es la vibriosis y cómo se transmite

La bacteria Vibrio vulnificus necesita sal para sobrevivir y suele proliferar en aguas marinas cálidas. La transmisión ocurre principalmente a través del consumo de mariscos crudos (como ostras) o por el contacto de heridas abiertas con agua salada.

Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se pueden incluir fiebre, escalofríos, náuseas, diarrea acuosa, cólicos estomacales y vómitos, mientras que en casos graves puede provocar una infección sanguínea y la muerte, septicemia primaria con una letalidad cercana al 50%, principalmente en personas mayores, con enfermedades crónicas, problemas hepáticos o sistemas inmunes debilitados.

Las autoridades estatales de Luisiana recordaron que el microorganismo que provoca esta grave enfermedad puede encontrarse en aguas cálidas y costeras, por lo general entre fines de la primavera hasta el otoño, y las infecciones pueden avanzar con rapidez provocando cuadros críticos de salud.

Bacteria enfermedad análisis

Síntomas de la enfermedad

Los síntomas varían según la vía de contagio.

Por consumo de mariscos crudos: diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos.

diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. Por contacto con agua salada: infecciones de oído o infecciones en heridas abiertas, que pueden manifestarse con enrojecimiento e hinchazón en la zona afectada.

En los casos más graves de la enfermedad, la infección de vibriosis puede derivar en complicaciones como fascitis necrosante, septicemia, sepsis o incluso amputación de extremidades, generalmente en personas con enfermedades hepáticas crónicas o sistemas inmunitarios debilitados.