Celebran que Reino Unido, Canadá y Australia hayan reconocido al Estado de Palestina.

El funcionario destacó que más de 152 países han reconocido a Palestina y expresó su esperanza de que más gobiernos se sumen durante la conferencia internacional de alto nivel que se inaugurará este martes en Nueva York, dedicada a resolver pacíficamente la causa palestina.

Celebró además que estos reconocimientos, sumados a los realizados el año pasado por España, Irlanda y Noruega, representan un impulso diplomático fundamental para la concreción de un Estado palestino independiente.

El primer ministro británico, Keir Starmer, había anunciado el domingo a través de un video que Reino Unido “reconoce formalmente al Estado de Palestina”, instando a un retorno a la solución de dos Estados.

Luego, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wongen una declaración conjunta expresaron: “Australia reconoce las legítimas y arraigadas aspiraciones del pueblo palestino a un Estado propio”.

Más tarde, Mark Carney, el primer ministro canadiense, emitía también un comunicado confirmando el reconocimiento de Canadá al Estado de Palestina.

Optimismo cauteloso de palestinos

Los ciudadanos palestinos manifestaron con una cautelosa esperanza tras una nueva ola de reconocimiento occidental del Estado de Palestina, tras los anuncios de Reino Unido, Canadá y Australia, mientras Israel avanza con su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

Se esperaba que Francia se sumara al reconocimiento de los países ya mencionados en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La medida suscitó una fuerte oposición por parte de Israel y marca una diferencia con Estados Unidos, que desde hace tiempo se ha opuesto al reconocimiento unilateral del Estado palestino.

Para muchos palestinos, en cambio, estos acontecimientos plantean una pregunta acuciante: ¿Se traducirán los gestos internacionales en un cambio real sobre el terreno o se quedarán en gran medida en un plano simbólico?

Franja Palestina destrucción

En un campamento de desplazados en el campo de refugiados de al-Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, Om Mohammed al-Sheikh, una mujer de 50 años y madre de seis hijos, le indicó a la agencia de noticias Xinhua: “Todo el mundo habla de reconocer a Palestina, pero ¿qué significa eso para nosotros, los gazatíes, mientras Israel continúe su guerra contra nosotros?”.

“Queremos que cese la guerra, que nuestros hijos regresen a la escuela y que podamos encontrar medicamentos para los enfermos. Un Estado en el papel no basta si nuestra realidad sobre el terreno no cambia”, sostuvo la mujer.