Reino Unido anunció que reconoce al estado de Palestina, desafiando a Estados Unidos e Israel.

Franja Londres premier El primer ministro Keir Starmer dijo que Londres actúa para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados. Foto gentileza bbc.com

En un video publicado en las redes sociales, Starmer declaró que "en vista del creciente horror en Medio Oriente, estamos actuando para mantener viva la posibilidad de paz y una solución de dos estados".

Y agregó: "Eso significa un Israel seguro y protegido al lado de un Estado palestino viable; en este momento no tenemos ninguno", informó bbc.com.

Luego, el primer ministro Starmer espresó con firmeza que "el momento ha llegado" para ese reconocimiento.

De acuerdo a fuentes diplomáticas, esta acción se produce días antes de la Asamblea General de la ONU, donde se espera que además de la decisión de Canadá y Australia, otras naciones como Francia y Portugal también reconozcan oficialmente al Estado de Palestina.

Israel, en cambio, ha manifestado su oposición de manera tajante a detener sus operaciones de guerra hasta "no exterminar a Hamás", pero la presión internacional ante las devastadoras imágenes que llegan de la violencia y la hambruna en Gaza, adquieren un claro rechazol cada vez mayor y como consecuencia de su postura, ciudadanos judíos están enfrentando problemas en muchas partes del mundo, incluso en competencias deportivas.

El rol histórico de Reino Unido

La decisión del Reino Unido se gestó en julio pasado, bajo una intensa presión del gobernante Partido Laborista, cuando Keir Starmer condicionó el reconocimiento a un alto el fuego en la Franja de Gaza, el permiso para la entrada de ayuda humanitaria de la ONU y otros pasos hacia una paz a largo plazo.