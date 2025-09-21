mapa_alertas - 2025-09-21T085349.459 Muchas provincias se encuentran en alerta este domingo

Además, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

viento Toma las medidas necesarias para cuidarte