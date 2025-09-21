Evita salir durante un alerta vigente

Varios días de tormentas llegan a la Argentina y el Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes precipitaciones en la gran parte del país. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fenómenos.

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Cruz, San Juan y Tierra del Fuego.

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

mapa_alertas - 2025-09-21T085349.459
Muchas provincias se encuentran en alerta este domingo

Además, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

