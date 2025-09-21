Alerta por fuertes tormentas
El Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas a las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Cruz, San Juan y Tierra del Fuego.
El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.