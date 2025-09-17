Inicio Sociedad Alerta
Alerta en Argentina: se abrió un agujero en la capa de ozono y podría causar cáncer de piel

Esta es la zona que se encuentra en alerta por el agujero de la capa de ozono a lo largo de este día. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
El FPS es un número que indica la proporción de tiempo que un producto aplicado sobre nuestra piel permite extender el período de exposición al sol, sin riesgo de quemadura solar.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la apertura de la capa de ozono en una parte de Argentina. Esta podría tener grandes consecuencias en la salud de las personas, por esta razón te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Capa de ozono en Argentina

Ayer 16 de septiembre, el agujero de ozono se encuentra sobre Tierra del Fuego y afecta a la ciudad de Ushuaia Según la animación de Copernicus (en color azul), el fenómeno comenzó hoy a las 9:00 y se extenderá hasta hoy. Alcanzará Río Gallegos en la madrugada y finalizará cerca de las 18:00.

capa de ozono
La radiación solar ultravioleta (UV) que llega a la superficie de nuestro planeta comprende el rango de longitudes de onda UVB.

En estas zonas la población queda expuesta a una mayor radiación ultravioleta (UV), que puede causar efectos en la salud como quemaduras, cataratas o cáncer de piel. Se recomienda usar protector solar, incluso con abundante nubosidad.

El agujero de ozono es un área de la atmósfera donde la capa se debilita o destruye. Este fenómeno ocurre cada año entre agosto y diciembre en las regiones polares y, en ocasiones, alcanza el sur de Argentina.

Cuidados frente al fenómeno

Dado que durante la temporada estival las personas suelen realizar actividades al aire libre, en muchos casos por períodos de tiempo prolongados, y expuestas sin protección, se aconseja seguir las siguientes recomendaciones y reglas prácticas:

protector solar
El ISUV - ISUVn brinda información estimativa del riesgo por sobre-exposición al Sol.

  • Aún dentro de un mismo tipo de piel, las personas no son igualmente sensibles a la radiación UV, consulte a un médico especialista en dermatología.
  • Antes de los 20 años de edad se acumula el 80% del daño producido en la piel por la excesiva exposición a los rayos del sol. Cuidemos la salud de niños y jóvenes.
  • El cáncer de piel se desarrolla con años de acumulación de sol intenso sobre la piel. Reduzcamos al máximo posible el tiempo de exposición sin protección.

Si debe exponerse al sol, use protección

  • Protectores físicos: la vestimenta recomendable para protegerse del Sol: ropa de trama compacta, sombrero con alas, anteojos certificados con filtro UV, sombrillas, etc.
  • Protectores químicos: filtros, pantallas solares, cremas hidratantes para la piel protector solar con factor de protección solar 30 o más, re-aplicarlo cada dos horas.
  • Trabajadores al aire libre: deben maximizar las medidas de protección.

