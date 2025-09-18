Alerta por tres días: fuertes tormentas llegan a gran parte del país durante 72 horas

Varios días de tormentas llegan a la Argentina y el Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes precipitaciones a lo largo de la semana. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte de los fenómenos.

Alerta por fuertes tormentas

El Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas durante el jueves, viernes y sábado. El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

mapa_alertas - 2025-09-18T100107.967
Estas son las provincias en alerta por fuertes tormentas

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

-tormentas-electricas.jpg
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

