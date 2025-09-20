El pronóstico del tiempo alertó por viento Zonda en sectores de Mendoza y nevadas en alta montaña

Por esto, recomendaron no hacer fuego en campos, debido a que las ráfagas podrían generar incendios difíciles de controlar debido a la alta combustión que hay en los pastizales de la provincia.

La máxima para este sábado se mantiene en 26 grados, y hacia la noche algunos modelos adelantaron que podrían registrarse lluvias.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional indica que el viento Zonda soplará durante la tarde de este sábado y bajará al Gran Mendoza, específicamente en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján.

Viento Zonda Ruta 40 Tunuyán.jpg El viento Zonda podría bajar al llano del Gran Mendoza y afectar zonas del este y del Valle de Uco, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

También el Zonda soplará en sectores de Junín, Rivadavia, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, en la precordillera y en la zona baja de Malargüe.

El organismo nacional detalló que los sectores afectados por viento Zonda pueden soplar entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Nevadas en la alta montaña, según el pronóstico del tiempo

A las 12 de este sábado el Paso Cristo Redentor quedó cerrado para todo tipo de vehículos por la alta probabilidad de nevadas en ambos lados de la cordillera.

Paso Cristo Redentor alta montaña Ruta 7 Las Cuevas.jpg El pronóstico del tiempo anunció nevadas para la alta montaña y el Paso Cristo Redentor fue cerrado. Imagen ilustrativa.

Esperan que estas precipitaciones en la alta montaña se extiendan durante parte del domingo y cuando estén dadas las condiciones las autoridades notificarán la reapertura del túnel internacional.

Las nevadas se extienden también hacia el sur, en Malargüe y San Rafael, donde rige una alerta amarilla para este sábado y el domingo por fuertes vientos y precipitaciones. El Paso Pehuenche también fue cerrado.