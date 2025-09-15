Llega la primavera y el pronóstico del tiempo adelantó máximas de 30 grados para esta semana

Las temperaturas irán en ascenso, y para el martes se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 28 grados, con cielo a pleno sol. Los mismo ocurrirá el miércoles, un día muy parecido, con 15 grados de mínima y 29 grados de máxima.

El jueves será el día clave, ya que la temperatura podrá trepar hasta los 30 grados y no se descarta que pueda superar esa marca, lo que anticipa la llegada de la primavera. Maximiliano Viale recordó que la última vez con esa temperatura en este 2025 fue el 22 de marzo.

El pronóstico del tiempo tras la llegada de un frente frío

Luego de los días primaverales con temperaturas que serán casi de verano, se espera que después del jueves cambien las condiciones por la llegada de un frente frío.

Viale sostuvo que ese día habrá una situación prefrontal con viento Zonda en altura y en la precordillera, que por el momento no llegaría al llano de Mendoza.

Si bien ese día la máxima podría superar los 30 grados, el pronóstico del tiempo indicó que hacia el final del día ingresará el frente que provocará un descenso de las temperaturas para el viernes y el fin de semana.