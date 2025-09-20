Premiaron a los 24 mejores del enoturismo en alojamiento, gastronomía, arquitectura y cultura

gabiela testa luis petri teresa barbera Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo; el ministro de Defensa Luis Petri (candidato a diputado nacional) y Teresa Barbera. Foto: redes sociales

Cornejo destacó que Mendoza tiene más de 200 bodegas abiertas al turismo

Cornejo encabezó la ceremonia y puso en valor la pertenencia de Mendoza a la red Great Wine Capitals desde hace dos décadas. En su discurso, destacó que en la provincia funcionan más de 900 bodegas, de las cuales más de 230 abren sus puertas al turismo, consolidando a Mendoza como un destino de referencia mundial.

Destacó además que esta actividad ha crecido incluso en momentos recesivos de la economía, gracias a la conjunción del esfuerzo estatal y, principalmente, de la organización del sector privado.

Repasó las inversiones estratégicas que ha venido ejecutando la Provincia en materia de infraestructura para apuntalar al turismo: la modernización del aeropuerto internacional, la refacción de la terminal de ómnibus, la construcción y mejora de rutas provinciales que conectan los corredores enoturísticos y obras eléctricas y de saneamiento que fortalecen la calidad de los servicios.

"Mendoza ha sido resiliente y sus empresas han hecho maravillas en contextos desfavorables. Ese esfuerzo conjunto explica que hoy tengamos más de 130 nominaciones, cada vez con más talento y proyectos que premian el mérito real de crecer con trabajo”, apuntó.

alfredo cornejo enoturismo El gobernador Alfredo Cornejo destacó el trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado en relación al enoturismo. Foto: redes sociales

Testa resaltó el récord de proyectos

La presidenta de Emetur, Gabriela Testa, abrió la ceremonia con palabras de bienvenida que transmitieron el orgullo de haber sostenido la presencia mendocina en esta prestigiosa red internacional durante 20 años.

Resaltó que la Red de Grandes Capitales del Vino no solo es un espacio de reconocimiento, sino una plataforma de trabajo cotidiano que amplía negocios, genera capacitaciones, impulsa becas y difunde la marca Mendoza en el mundo.

Tuvo también un reconocimiento especial a los equipos del Emetur y de ProMendoza por la labor realizada y al capital humano mendocino, “esa mano de obra creativa y comprometida que hace posible que este año celebremos un récord de 110 proyectos presentados”.

La funcionaria destacó además el aporte del jurado, integrado por representantes de la prensa, la academia y el sector privado, y señaló que tanto la vitivinicultura como la gastronomía constituyen componentes esenciales de la identidad local.

Testa valoró la amplia convocatoria que tuvo la edición 2025: “Este año tuvimos 121 inscriptos, de los que 111 quedaron en competencia. Esto marca un récord en la historia del certamen en nuestra provincia y nos habla de la calidad de las propuestas que Mendoza ofrece a locales y turistas”.

hebe casado gabriela testa reina virreina Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, reina y virreina de la Vendimia 2025, la vicegobernadora Hebe Casado y la titular del Emetur, Gabriela Testa. Foto: redes sociales

Mike Amigorena, en escena

El encuentro comenzó con la presentación de Mike Amigorena, actor y músico mendocino que protagonizó la campaña Mendoza, manso destino.

Luego, un ensamble de malambo estilizado, creado especialmente para la ocasión y dirigido por Abel Giménez, ofreció un espectáculo artístico que dio marco a la entrega de premios.

La velada sumó también un matiz especial con la participación de Teresa Barbera y su hija, referentes de la escena gastronómica mendocina, y la presencia del propio Amigorena, quien aportó el rostro artístico de la campaña de promoción turística.

La conjunción de estas personalidades integró a la cultura, el arte y la gastronomía en una misma celebración, realzando el perfil integral de la propuesta turística de Mendoza.

mike amigrena Mike Amigorena, el protagonista de la campaña de turismo Manso destino. Foto: redes sociales

Un jurado de 17 miembros

La evaluación de las postulaciones fue realizada por un jurado conformado por 17 referentes idóneos que representan a instituciones educativas, entidades empresarias vinculadas al sector y medios de comunicación de la provincia.

El jurado fue integrado por Mauricio Serra, de la Cámara Hotelera; Gabriel Fidel, de la UNCuyo; Alejandra Gil Posleman, por la Asociación Hoteles y Turismo; Florencia Da Souza, de la revista Mundo Club House; Lorena Mulet, de la Asociación Mujeres del Vino de Argentina; Victoria Dion, de Estrictamente Social; Mariana Ghiretti, de la Escuela Internacional Islas Malvinas; Diego Navarro, de la Universidad del Aconcagua; Daniela Castro, de la Escuela Argentina de Sommelier; Gabriel Amato, del Colegio de Arquitectos; Mauricio Badaloni, de la Asociación Empresaria Hotelera, Gastronómica y Afines; Walter Pavón, por Bodegas de Argentina; Jorge Sappag, de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo; Alfredo Baroni, por Don Bosco; Jorge Dragonetti, de la Universidad de Congreso; Sergio Peña, de la Cámara de Turismo de Mendoza, y Flavio Suárez, de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo.

enoturismo premios Auténtico Cocina Contemporánea recibió el bronce en la categoría Prácticas sustentables. Foto: redes sociales

Los 24 ganadores por categoría

Alojamiento

Bronce: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton

Plata: Casa Agostino Luxury Wine Resort

Oro: Entre Cielos Wine & Wellness Hotel

Arquitectura y paisaje

Bronce: Savia – Cocina Casarena

Plata: Lamadrid Estate Wines

Oro: The Williams Casanegra Distillery

Arte y cultura

Bronce: Alfa Crux

Plata: Claroscuro Bodega de Arte

Oro: Club Tapiz (Fincas Patagónicas)

Experiencias innovadoras

Bronce: Hilbing Franke Distillery

Plata: Mental Wine Tour by Agustín Saitta

Oro: Viña Doña Paula Terroir Camp

Prácticas sustentables

Bronce: Auténtico Cocina Contemporánea

Plata: Bodega Trivento

Oro: Viña Doña Paula

Restaurantes o experiencias culinarias

Bronce: Auténtico Cocina Contemporánea

Plata: Estación de Alma – Bressia

Oro: Quimera Bistró (Achaval Ferrer)

Servicios relacionados al turismo vitivinícola

Bronce: Bodega Iaccarini

Plata: Magnolia by Enfoque Comercial

Oro: Run for Wine

Pequeñas bodegas

Bronce: Bodega Alpasión

Plata: Bodega Alandes (Karim Mussi Wines)

Oro: FOWines

