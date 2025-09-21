mapa_alertas - 2025-09-21T083614.375
Estas son las zonas en alerta este domingo
Dado que se además se esperan vientos intensos, no se descarta la reducción de visibilidad debido a nieve en suspensión.
La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
Recomendaciones de protección
El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.