Inicio Ovación Fútbol River Plate
Fútbol

Maxi Salas, tajante sobre el River-Racing y su posible cruce con Rojo: "Se dice mucho que va a lastimar..."

A la espera del partido ante la Academia por Copa Argentina, el delantero de River palpitó lo que será el reencuentro con sus viejos compañeros

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El delantero del Millonario no se guardó nada.

El delantero del Millonario no se guardó nada.

Ni bien Gonzalo Montiel convirtió su penal en la tanda ante Unión, el morbo dijo presente. Esto teniendo en cuenta que River y Racing, con todo lo que sucedió con el pase de Maximiliano Salas y la llegada de Marcos Rojo al elenco de Avellaneda, se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Precisamente fue el atacante del Millonario quien en las últimas horas, en medio de la 12° Cena Solidaria de la Fundación River, habló al respecto de lo que será el mano a mano contras sus viejos compañeros.

Maximiliano Salas
Maximiliano Salas palpit&oacute; el River-Racing por Copa Argentina y habl&oacute; de un posible cruce con Marcos Rojo.

Maximiliano Salas palpitó el River-Racing por Copa Argentina y habló de un posible cruce con Marcos Rojo.

La palabra de Maxi Salas sobre el River-Racing de Copa Argentina

En medio del evento, el delantero habló ante las cámaras de ESPN: "Estoy muy bien, contento. Contento de estar acá en River. La verdad que para mí es una alegría inmensa, bueno, en realidad, para toda la familia también. Trato de hacer lo mejor siempre, en cada partido, en cada entrenamiento. Creo que lo disfruto al máximo. Creo que todo se da a partir del esfuerzo y del sacrificio que hace uno".

Sobre lo que será el mata-mata ante Racing, Salas comenzó: "La verdad que contento de volver a ver a mis compañeros. No perdí el contacto con ninguno porque sigo hablando con casi todos. Con algunos soy amigo. Va a ser un lindo partido, la verdad que ellos tienen también un buen equipo y bueno, que gane el mejor".

Al delantero de River le preguntaron por lo que será su cruce con Marcos Rojo. Ante esta situación, fue contundente: "Tranquilo, Rojo es un gran jugador, por su jerarquía y por dónde jugó. Es una gran persona. Se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo porque sé que es un jugador respetuoso".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1962701601774219497&partner=&hide_thread=false

"La verdad que el sueño era mío jugar en River, lo cumplí, ahora hay que sostenerlo, hay que seguir siempre aprendiendo muchas cosas, porque siempre se aprende algo nuevo. Y sí, contento, es un club grande, la verdad que todo organizado, todo muy lindo", sentenció Salas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas