Ni bien Gonzalo Montiel convirtió su penal en la tanda ante Unión, el morbo dijo presente. Esto teniendo en cuenta que River y Racing, con todo lo que sucedió con el pase de Maximiliano Salas y la llegada de Marcos Rojo al elenco de Avellaneda, se verán las caras en los cuartos de final de la Copa Argentina.
Maxi Salas, tajante sobre el River-Racing y su posible cruce con Rojo: "Se dice mucho que va a lastimar..."
A la espera del partido ante la Academia por Copa Argentina, el delantero de River palpitó lo que será el reencuentro con sus viejos compañeros