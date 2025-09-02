Maxi Salas, tajante sobre el River-Racing y su posible cruce con Rojo: "Se dice mucho que va a lastimar..."

Sobre lo que será el mata-mata ante Racing, Salas comenzó: "La verdad que contento de volver a ver a mis compañeros. No perdí el contacto con ninguno porque sigo hablando con casi todos. Con algunos soy amigo. Va a ser un lindo partido, la verdad que ellos tienen también un buen equipo y bueno, que gane el mejor".

Al delantero de River le preguntaron por lo que será su cruce con Marcos Rojo. Ante esta situación, fue contundente: "Tranquilo, Rojo es un gran jugador, por su jerarquía y por dónde jugó. Es una gran persona. Se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo porque sé que es un jugador respetuoso".

"QUE GANE EL MEJOR." Maxi Salas palpitó el partido entre Racing y River por #CopaArgentino y se animó a hablar sobre el duelo con Marcos Rojo.



"La verdad que el sueño era mío jugar en River, lo cumplí, ahora hay que sostenerlo, hay que seguir siempre aprendiendo muchas cosas, porque siempre se aprende algo nuevo. Y sí, contento, es un club grande, la verdad que todo organizado, todo muy lindo", sentenció Salas.