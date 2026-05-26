Scaloni habló de la lesión de Messi: qué dijo de la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial

Qué dijo Scaloni sobre la lesión de Messi

"Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen", le dijo Scaloni a DSports al hablar de Messi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2059374757682757759&partner=&hide_thread=false "A TODOS NOS HUBIESE GUSTADO QUE #MESSI LLEGUE SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMAS"



#Scaloni ahondó en las convocatorias y en el estado físico del capitán de cara al #Mundial2026



Mañana saldrá la entrevista completa en @DSports con @fczyz y @nanisenrapic.twitter.com/pIyuXNGTmo — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 26, 2026

"Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", agregó.

Lionel Scaloni Scaloni está cerca de dar la lista de la Selección argentina para el Mundial.

Scaloni habló de la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial

Luego el DT albiceleste se refirió a los jugadores que sumará de cara a la gira por Estados Unidos y a la lista definitiva para la Copa del Mundo. Ellos son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Centra), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Agustín Giay (Palmeiras).

"Hay más de tres. Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Los otros tres, también. Más allá de que son jóvenes y pensamos a futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido, que tenemos tiempo de cambiar", expresó.