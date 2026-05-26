El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni habló de todo. El DT albiceleste se refirió a la lesión del astro Lionel Messi, que trajo tanta preocupación antes de dar la lista definitiva para el Mundial 2026.
Scaloni habló de la lesión de Messi: qué dijo de la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló de la lesión del astro Lionel Messi, que trajo tanta preocupación antes de dar la lista definitiva para el Mundial 2026
El capitán del elenco nacional pidió el cambio en el duelo de Inter Miami con Philadelphia Union. Luego el club donde juega Leo dijo: "Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo", informaron desde la institución, el lunes.
Qué dijo Scaloni sobre la lesión de Messi
"Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta que pidió el cambio, que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferiríamos que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene. Sobre todo, que le van a hacer estudios, imagino, y ver si es así como dicen", le dijo Scaloni a DSports al hablar de Messi.
"Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", agregó.
Scaloni habló de la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial
Luego el DT albiceleste se refirió a los jugadores que sumará de cara a la gira por Estados Unidos y a la lista definitiva para la Copa del Mundo. Ellos son Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Centra), Nicolás Capaldo (Hamburgo) y Agustín Giay (Palmeiras).
"Hay más de tres. Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Los otros tres, también. Más allá de que son jóvenes y pensamos a futuro, todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido, que tenemos tiempo de cambiar", expresó.