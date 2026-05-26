Fue catalogado como el nuevo Messi, pero salió del Barcelona y se quedó sin Mundial

Ansu Fati - Lionel Messi

El renacer del "heredero de Messi" fuera de Barcelona

Luego de sufrir importantes lesiones y de ser cedido al Brighton en la temporada 2023/24 donde comenzó de buena manera, pero terminó jugando cada vez menos con 27 partidos oficiales, sin llegar a los mil minutos en cancha y con tan solo cuatro goles y una asistencia, regresó a España.

En Barcelona, bajo las ordenes del entrenador a Hansi Flick, disputó 11 partidos, llegando a los 298 minutos, sin goles ni asistencias; por lo que se decidió que para reimpulsar su carrera Ansu Fati se convirtiera en jugador del Mónaco donde llegó en calidad de cedido y con una opción de compra de 11 millones de euros.

En el Principado volvió a encontrar continuidad y buen juego, disputó 30 partidos oficiales y firmó 12 goles entre todas las competiciones, por lo que las esperanzas aumentaron de cara a la convocatoria de la Selección de España para el Mundial 2026; algo que finalmente no sucedió.

Ansu Fati.jfif Ansu Fati no pudo mantener la 10 del Barcelona que quedó en la espalda de Lamine Yamal.

El padre de Ansu Fati lamentó que su hijo no vaya al Mundial

Bori Fati, padre de Ansu, dialogó con EremNews y se refirió al momento futbolístico de su hijo: "Terminó la liga francesa con el Mónaco a un nivel superior al de cualquier otro delantero español. Pero si la selección no lo ha visto así, no hay nada más que hacer".

Más allá de su desazón, el padre del jugador estuvo lejos de polemizar con la decisión del entrenador Luis de la Fuente: "Si Ansu hubiera tenido regularidad durante mucho tiempo, seguramente habría vuelto a la selección. Eso es evidente. Pero venía de un periodo complicado en el que no estaba jugando".

"Terminó la temporada muy bien. Luis de la Fuente confía en otros jugadores y hay que respetarlo. Teníamos la esperanza de que Ansu estuviera en la lista, pero no ha sido así y toca aceptarlo", declaró Bori Fati sin ánimos de convertir sus declaraciones en una controversia.