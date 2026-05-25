Nico Paz recibió un importante premio en Italia que lo coloca como el mejor de todos y sueña con el Mundial

El Como de Nico Paz clasificó por primera vez a la Champions League

El mediocampista argentino de 21 años no estuvo presente en la goleada del Como 1907 frente al Cremonese por 4 a 1 en una decisión que contempló y puso en primera plana su recuperación ya que había sufrido una contusión en su rodilla izquierda que encendió las alarmas.

El rival ya estaba descendido, sin embargo si el Como ganaba y el Milán perdía se quedaba con el último boleto a la próxima edición de la Champions League, algo que finalmente sucedió porque el Rossoneri cayó 2 a 1 frente al Cagliari, en condición de local.

Fue así que Nicolás Paz pudo celebrar junto a sus compañeros ser parte de un momento histórico en una temporada memorable; es que el equipo donde también juega el argentino Máximo Perrone llegó a la semifinal de la Copa Italia, aunque terminaron eliminados a manos del Inter.

Nico Paz (1) Nico Paz sonríe con un presente avasallador: top en el Como y en Europa, parte de la Selección argentina y con chances de regresar al Real Madrid.

Nico Paz recibió un importante premio en Italia

Los logros colectivos fueron acompañados además con un logro individual que pone en evidencia la importancia de Nico Paz en la Serie A: fue elegido como el mejor mediocampista de Italia.

Las estadísticas personales lo avalan ya que convirtió 12 goles mientras que realizó siete asistencias en 35 partidos del torneo italiano, mientras que en la Copa Italia disputó cinco encuentros, con un gol y una asistencia, sumando en total 3291 minutos.

En cuanto a la Selección argentina, fue parte del proceso de Eliminatorias y de los partidos amistosos donde convirtió un golazo de tiro libre en la victoria por 2 a 1 frente a Mauritania.

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Por su gol en el partido de la Selección Argentina ante Mauritania pic.twitter.com/G122FtYwU6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 27, 2026

La temporada de Nico Paz fue magnífica y con sus actuaciones volvió a despertar el interés del Real Madrid quienes analizan si activan la cláusula de recompra en el próximo mercado de pases o en el siguiente. Además, su gran performance lo colocan en una situación de privilegio en vistas de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el próximo Mundial.

Nico Paz - Lautaro Martínez Nico Paz y Lautaro Martínez premiados en Italia.

Los mejores de Italia con Nico Paz en la lista