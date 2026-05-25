Atento, Scaloni: qué dijo el DT de Inter Miami sobre Messi

Tras el encuentro el director técnico de Las Garzas habló en conferencia de prensa y, como era de esperarse, fue consultado por la situación de Messi. El cuerpo técnico de la Albiceleste, encabezado por Lionel Scaloni, tomó nota sobre ello.

Qué dijo el DT de Inter Miami sobre la lesión de Messi

La molestia del capitán de la Selección argentina es en el posterior de la pierna izquierda. Promediando el complemento se lo vio con el pantalón arremangado y, minutos más tarde, pidió el cambio.

Pero esto no fue todo. El aspecto que más llamó la atención fue que, sin mediar palabras con el DT o algún otro integrante del cuerpo técnico, Lionel Messi se dirió a la zona de vestuarios.

Guillermo Hoyos, el entrenador del Inter Miami, respondió sobre esta situación en conferencia de prensa: "Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso. Pero bueno, próximamente lo tendremos".

Embed - MESSI e Inter Miami: Guillermo Hoyos habla sobre posible LESION de MESSi tras triunfo v Philadelphia

"Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue", sumó el argentino de 62 años.

A falta del parte médico oficial, todo indica que lo de Lionel Messi fue más por precaución que por una lesión en sí. De todos modos, los integrantes del cuerpo médico de la Selección argentina se encuentran en constante comunicación con sus pares del Inter Miami.

El de este domingo fue el último partido del mejor jugador del mundo con las Garzas antes del inicio del Mundial 2026. Esto debido a que la Major League Soccer de los Estados Unidos finaliza su primer semestre este fin de semana para liberar a los futbolistas de cara a la Copa del Mundo.