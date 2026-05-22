Inicio Ovación Mundial Dibu Martínez
Mundial 2026

Se conoció la lesión de Dibu Martínez: qué tiene y qué partidos se pierde

Dibu Martínez se realizó los estudios correspondientes. A pocas semanas para el Mundial 2026, qué partidos se perderá el arquero de la Selección argentina

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Dibu Martínez se realizó los estudios correspondientes tras su lesión.

Dibu Martínez se realizó los estudios correspondientes tras su lesión.

A pocas semanas para el inicio del Mundial 2026, las alarmas se encendieron en la Selección argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha en el calentamiento de la final de la UEFA Europa League.

A pesar del dolor el marplatense disputó los 90 minutos y, en las últimas horas, se realizó los estudios médicos correspondientes para conocer la gravedad de su lesión.

Dibu Martínez

En un marco de preocupación generalizada, se supo que Dibu Martínez no deberá pasar por el quirófano para recuperarse. Se estipula que tendrá alrededor de 20 días de recuperación.

Esto, sin duda, llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina. Si bien está justo con los tiempos, el campeón del mundo llegará el óptimas condiciones al debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. Eso sí, no participará de los amistosos previos.

La enfermería de la Selección argentina

La situación del Dibu Martínez no es el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la Selección argentina:

  • Cuti Romero: acumula poco más de un mes de recuperación por una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha.
  • Gonzalo Montiel: desgarro grado 2
  • Nahuel Molina: desgarro grado 1
  • Nico Paz: arrastra una posible lesión ósea tras un traumatismo en la rodilla derecha
  • Julián Álvarez: rehabilitación de un esguince en su tobillo izquierdo
  • Nicolás González: desgarro
scaloni-seleccion-argentina

Cuándo debuta la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina, que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, encabeza el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El estreno oficial de la Albiceleste será el 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Antes de esto, y sin la presencia de Dibu Martínez, la Selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos.El primero será el 6 de junio ante Honduras y el segundo, el 9 contra Islandia.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas