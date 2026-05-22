Se conoció la lesión de Dibu Martínez: qué tiene y qué partidos se pierde

A pocas semanas para el inicio del Mundial 2026, las alarmas se encendieron en la Selección argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha en el calentamiento de la final de la UEFA Europa League.
Dibu Martínez se realizó los estudios correspondientes. A pocas semanas para el Mundial 2026, qué partidos se perderá el arquero de la Selección argentina
A pocas semanas para el inicio del Mundial 2026, las alarmas se encendieron en la Selección argentina: Dibu Martínez sufrió una fractura en el dedo anular de su mano derecha en el calentamiento de la final de la UEFA Europa League.
A pesar del dolor el marplatense disputó los 90 minutos y, en las últimas horas, se realizó los estudios médicos correspondientes para conocer la gravedad de su lesión.
En un marco de preocupación generalizada, se supo que Dibu Martínez no deberá pasar por el quirófano para recuperarse. Se estipula que tendrá alrededor de 20 días de recuperación.
Esto, sin duda, llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina. Si bien está justo con los tiempos, el campeón del mundo llegará el óptimas condiciones al debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. Eso sí, no participará de los amistosos previos.
La situación del Dibu Martínez no es el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la Selección argentina:
La Selección argentina, que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, encabeza el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
El estreno oficial de la Albiceleste será el 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Antes de esto, y sin la presencia de Dibu Martínez, la Selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos.El primero será el 6 de junio ante Honduras y el segundo, el 9 contra Islandia.