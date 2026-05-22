Se conoció la lesión de Dibu Martínez: qué tiene y qué partidos se pierde

En un marco de preocupación generalizada, se supo que Dibu Martínez no deberá pasar por el quirófano para recuperarse. Se estipula que tendrá alrededor de 20 días de recuperación.

Esto, sin duda, llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina. Si bien está justo con los tiempos, el campeón del mundo llegará el óptimas condiciones al debut de la Albiceleste en el Mundial 2026. Eso sí, no participará de los amistosos previos.

La enfermería de la Selección argentina

La situación del Dibu Martínez no es el único dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la Selección argentina:

Cuti Romero: acumula poco más de un mes de recuperación por una lesión en el ligamento lateral de su rodilla derecha.

Gonzalo Montiel: desgarro grado 2

Nahuel Molina: desgarro grado 1

Nico Paz: arrastra una posible lesión ósea tras un traumatismo en la rodilla derecha

Julián Álvarez: rehabilitación de un esguince en su tobillo izquierdo

Nicolás González: desgarro

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Cuándo debuta la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina, que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022, encabeza el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

El estreno oficial de la Albiceleste será el 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Antes de esto, y sin la presencia de Dibu Martínez, la Selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos.El primero será el 6 de junio ante Honduras y el segundo, el 9 contra Islandia.