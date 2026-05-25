Sebastián Villa se quedó sin Mundial: la Selección de Colombia publicó la lista de convocados

Sebastián Villa se quedó sin Mundial

El delantero colombiano que lidera el ataque en Independiente Rivadavia fue contemplado por el entrenador de la Selección de Colombia para integrar la prelista que fue entregada a la FIFA a mediados de mes.

El entusiasmo era tal que Néstor Lorenzo lo invitó a sumarse a los entrenamientos en Medellín en vistas de la confirmación de la lista definitiva que contemplaba un partido amistoso de despedida ante Costa Rica, en El Campín, programado para el 1 de junio.

Sin embargo, hoy el entrenador argentino decidió dar a conocer quiénes representarán a Colombia en el Mundial 2026 y, para sorpresa de muchos, Sebastián Villa no fue parte de ella. Esto decepcionó al jugador, a su entorno y a los hinchas de la Lepra.

Caroline Ospina, pareja de Villa, expresó en las redes sociales: "No todos tienen el privilegio de entender el valor de ciertas personas. Pero el tiempo siempre termina hablando. Te amamos".

Posteo Caroline Ospina La publicación de Caroline Ospina manifestándole su apoyo a Sebastián Villa.

Con 30 años el delantero de Independiente Rivadavia se encuentra en un momento muy importante de su carrera ya que salió campeón de la Copa Argentina 2025, fue fundamental en el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores que tiene a la Lepra como uno de los equipos protagonistas.

La lista de Colombia para el Mundial sin Sebastián Villa

Son cinco los jugadores del fútbol local que son parte de la lista de Colombia: el arquero Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), el defensor Santiago Arias (Independiente), los mediocampistas Kevin Castaño y Juan Fernando Quinteros (River Plate) y el delantero Jaminton Campaz (Rosario Central).

Selección de Colombia - Mundial 2026 La lista de convocados sin Sebastián Villa.

Arqueros:

Camilo Vargas - Atlas.

David Ospina - Atlético Nacional.

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield.

Defensores:

Daniel Muñoz - Crystal Palace.

Santiago Arias - Independiente.

Yerry Mina - Cagliari.

Davinson Sánchez - Galatasaray.

Jhon Lucumí - Bologna.

Willer Ditta - Cruz Azul.

Yohan Mojica - Mallorca.

Déiver Machado - Nantes.

Mediocampistas:

Richard Ríos - Benfica.

Jefferson Lerma - Crystal Palace.

Gustavo Puerta - Racing de Santander.

Kevin Castaño - River Plate.

Jhon Arias - Palmeiras.

James Rodríguez - Minnesota United.

Juan Fernando Quintero - River Plate.

Jorge Carrascal - Flamengo.

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense.

Delanteros: