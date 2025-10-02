El color predominante será el negro (muy diferente al violeta dominante que se utilizó en Qatar 2022) y presenta una serie de dibujos que se asemejan a hojas de plantas.

Camiseta Selección argentina alternativa El modelo de la camiseta suplente de la Selección argentina.

Además está acompañado por el logo clásico de Adidas y el escudo de la AFA con las tres estrellas (correspondientes al Mundial 1978, 1986 y 2022).

Camiseta Selección argentina alternativa - modelo Ni AFa ni Adidas han confirmado el nuevo diseño.

Aunque el sitio Opaleak es muy confiable, por el momento, ni la AFA ni Adidas han confirmado si efectivamente será la camiseta suplente en el Mundial 2026.

¿Y la titular?

La camiseta titular fue anunciada por el mismo sitio en julio donde destacan que el diseño es fiel a la identidad histórica de la Selección argentina, aunque introduce un degradado de tonos azules que está inspirada en los tres títulos mundialistas.

Selección argentina titular El boceto de la camiseta titular de la Selección argentina.

El sitio web explica que se mantuvieron "las clásicas rayas blancas y azules degradadas" las cuales "se complementan con detalles azul marino en el cuello, las tres rayas y los puños". También revelaron que se espera que los pantalones cortos y calcetines azul marino completen el look.

Selección argentina titular Mundial 2026 Nos volvimos a ilusionar.

Además, la camiseta lucirá las tres estrellas sobre el escudo dorado que estára en el centro del pecho, junto con el logotipo de Adidas y el escudo actualizado de la Asociación del Fútbol Argentino. En la espalda también tendrá estampado el año de fundación de la AFA.