Estas son las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.

Estas son las zonas que se verán afectadas por el corte de agua.

Un nuevo corte de agua ocurrirá en la provincia de Mendoza este viernes 3 de octubre. Agua y saneamiento de Mendoza (AYSAM) compartió un comunicado en sus redes sociales que cortarán el servicio de agua potable en un departamento. A continuación te contaremos todos los detalles.

AYSAM y nuevos trabajos

AYSAM es una empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento más grande de la provincia. Abastecen de agua potable a más de 435.000 hogares en todo el territorio mendocino.

corte de agua
AYSAM se encuentra trabajando en muchas obras de mantenimiento.

AYSAM se encuentra trabajando en muchas obras de mantenimiento.

La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.

Zonas y horarios afectados

Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este viernes 3 de octubre en Lujan. Debido a tareas de mantenimiento en el sistema de bombeo, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua desde Viamonte a Ruta 82 hasta Pueyrredón a Besares. Además, se cortará el servicio en los barrios Cerro Alto y Aguaribay.

El corte de agua comenzará a las 9 y terminará a las 13 horas.

Cortes de agua en Mendoza.jpg
El corte de agua tendr&aacute; un horario acotado.

El corte de agua tendrá un horario acotado.

Durante el corte del servicio:

  • Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
  • Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
  • Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
  • Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
  • Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Temas relacionados:

Te puede interesar