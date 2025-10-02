La empresa incluye un sistema de gestión ágil y moderno para brindar un servicio eficiente. Además, ofrecen atención personalizada y disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Cuentan con 10 establecimientos potabilizadores con una capacidad de potabilización de 822.063 m3 por día, además de perforaciones y estaciones de bombeo para abastecer agua potable a más de 1.660.000 habitantes.
Zonas y horarios afectados
Aguas Mendocinas y Saneamiento realizará un corte de agua programado para este viernes 3 de octubre en Lujan. Debido a tareas de mantenimiento en el sistema de bombeo, se interrumpirá el normal abastecimiento de agua desde Viamonte a Ruta 82 hasta Pueyrredón a Besares. Además, se cortará el servicio en los barrios Cerro Alto y Aguaribay.
El corte de agua comenzará a las 9 y terminará a las 13 horas.
Cortes de agua en Mendoza.jpg
El corte de agua tendrá un horario acotado.
Durante el corte del servicio:
- Mantenga una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guárdela en recipientes limpios.
- Cuide permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Haga uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
- Regule la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evite el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recuerde que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 hs. los 365 días del año.
- Controle goteras en canillas y pérdidas en inodoros.