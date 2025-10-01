River en riesgo de sanción por violar dos importantes normas de Conmebol tras la eliminación de la Copa

El Primer cargo contra River: incumplimiento ante la Prensa

Según el escrito que Conmebol envió a River, el primer cargo disciplinario se debe a que Gonzalo Montiel y Enzo Pérez incumplieron una importante norma del Manual de Clubes de la Copa Libertadores.

Esto se debe a que ambos futbolistas eran designados por la organización para prestar declaraciones ante los medios y, tras la eliminación, se retiraron en silencio del estadio de Palmeiras.

En concreto, los referentes del equipo de Marcelo Gallardo cometieron una infracción al Artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025. Como consecuencia, el ente sudamericano tomó cartas en el asunto.

river, palmeiras, copa libertadores River quedó eliminado de la Copa Libertadores, ante Palmeiras, en cuartos de final.

La acusación más grave de Conmebol: qué dice el artículo 11

Pero esto no es todo. Además de haber quedado en deuda en cuanto a su obligación con la prensa, los futbolistas de River están bajo la lupa por un nuevo incumplimiento en el Allianz Parque.

La segunda violación se centra en el Artículo 11 del Reglamento Disciplinario, el cual habla de los "principios de conducta". Conmebol investiga a los jugadores por la desmedida protesta contra el árbitro una vez que finalizó el encuentro.

El organismo resalta puntos como:

"Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole".

"Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado".

"Comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la CONMEBOL en particular, pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento".

¿Qué sanción podrían recibir Pérez y Montiel?

En los próximos días, el ente madre del fútbol sudamericano analizará cada una de las situaciones y notificará nuevamente a River. Allí se sabrá si tanto Enzo Pérez como Gonzalo Montiel recibirán algún tipo de castigo futbolístico (partidos de suspensión en futuras copas) o si la multa es solamente económica, la cual se debitaría de los premios que el club reciba de la Conmebol.