Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este hoy

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este hoy, 1 de octubre de 2025.

Este miércoles 1 de octubre se realizó el sorteo número 15381 de la Quiniela de Mendoza en su edición Nocturna y el número ganador resultó ser el 5154. Mientras que en el segundo lugar salió el 9381 y en el tercer lugar el 9388.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 1 de octubre

A la cabeza: 5154

Todos los números según el orden en que quedaron:

  • 1: 5154
  • 2: 9381
  • 3: 9388
  • 4: 9093
  • 5: 8509
  • 6: 4560
  • 7: 9613
  • 8: 4564
  • 9: 9847
  • 10: 7204
  • 11: 7679
  • 12: 2333
  • 13: 1980
  • 14: 4664
  • 15: 9560
  • 16: 8046
  • 17: 8774
  • 18: 9311
  • 19: 8529
  • 20: 0205
La Nocturna
Quiniela de Mendoza3.jpeg

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 1 de octubre de 2025

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 1 de octubre de 2025

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 1 de octubre de 2025

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 1 de octubre de 2025

La Vespertina
Quiniela-de-Mendoza-portada6.jpg

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios:

  • Previa, a las 10.15
  • Primera, a las 12
  • Matutina, a las 15
  • Vespertina, a las 18
  • Nocturna, a las 21

Temas relacionados:

Te puede interesar