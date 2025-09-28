Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 27 de septiembre de 2025.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 27 de septiembre

A la cabeza: 2745

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 2745

2: 6559

3: 7941

4: 9560

5: 0417

6: 9538

7: 1542

8: 1086

9: 9295

10: 9661

11: 4028

12: 7087

13: 5959

14: 8052

15: 7109

16: 1871

17: 7082

18: 3947

19: 0158

20: 5188

La Nocturna

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

