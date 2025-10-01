Inicio Sociedad Samsung
Plan Canje Samsung: el teléfono tope de gama que podés comprar con un descuento superior al millón de pesos

Este teléfono Samsung se destaca por tener una cámara de 200 MP y un potente procesador que permitirá realizar múltiples tareas en simultáneo

Walter Vasquez
Este teléfono tiene un importante descuento gracias al Plan Canje.

Los teléfonos tope de gama se destacan por contar funciones increíbles y accesorios que potencian la experiencia del usuario, pero también por tener un valor superlativo. Por eso, buenos son los descuentos y ofertas que podemos encontrar en distintas tiendas para adquirir estos dispositivos, tal como como sucede en Samsung con su Plan Canje.

Comprá el mejor teléfono de Samsung con un descuento que supera el millón de pesos

Si estás por cambiar tu teléfono y querés subir de nivel, tenés que adquirir un smartphone gama alta. Aunque todas las opciones son costosas, podrás obtener rebajas gracias al Plan Canje que ofrece Samsung en su tienda para comprar cualquier dispositivo de su marca.

Este programa permite comprar un smartphone Samsung y pagarlo mucho menos de su valor inicial. Para adquirir este beneficio, tendrás que entregar un teléfono o tablet (sin importar que sea o no de la marca de la compañía) y, dependiendo del estado del dispositivo, así obtener una importante rebaja.

plan canje samsung

En este sentido, Samsung nos permite comprar el Galaxy S25 Ultra, uno de los últimos teléfonos que la compañía lanzó al mercado, con una importante rebaja que supera el millón de pesos.

En concreto, la empresa vende el modelo Titanium Black de 512GB a $3.699.999. Aunque se trata de un valor estratosférico, podemos acceder a un importante descuento si realizamos el Plan Canje con cualquiera de los siguientes dispositivos, según explica la compañía en su sitio web:

  • Entregando un Galaxy S24 Ultra 1TB la rebaja será de $1.208.629
  • Entregando un Galaxy S24 Ultra 512 GB la rebaja será de $1.162.978
  • Entregando un Galaxy S23 Ultra 1TB la rebaja será de $1.044.00
  • Entregando un Galaxy S24+ 512 GB la rebaja será de $1.016.830

En consecuencia, si querés comprarte el Samsung Galaxy S25 Ultra y pagarlo a casi la mitad de su valor, deberás entregar cualquiera de los anteriores teléfonos. En caso de que tengas otros dispositivos (gama media o gama alta), tendrás que consultar el descuento final en el sitio web de la compañía.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Este es el tel&eacute;fono Samsung que puedes comprar en rebaja gracias al Plan Canje.

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra

  • Procesador: Octa-Core 4.47GHz,3.5GHz
  • Cámara principal: 200MP (OIS) + 50 MP (OIS) + 50MP + 10 MP (OIS)
  • Cámara frontal: 12MP (F2.2)
  • Pantalla: 6.9“ Dynamic AMOLED 2X (120Hz) 3120x1440 (Quad HD+)
  • Batería: 5,000mAh

