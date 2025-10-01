Plan Canje Samsung: el teléfono tope de gama que podés comprar con un descuento superior al millón de pesos

plan canje samsung

En este sentido, Samsung nos permite comprar el Galaxy S25 Ultra, uno de los últimos teléfonos que la compañía lanzó al mercado, con una importante rebaja que supera el millón de pesos.

En concreto, la empresa vende el modelo Titanium Black de 512GB a $3.699.999. Aunque se trata de un valor estratosférico, podemos acceder a un importante descuento si realizamos el Plan Canje con cualquiera de los siguientes dispositivos, según explica la compañía en su sitio web:

Entregando un Galaxy S24 Ultra 1TB la rebaja será de $1.208.629

Entregando un Galaxy S24 Ultra 512 GB la rebaja será de $1.162.978

Entregando un Galaxy S23 Ultra 1TB la rebaja será de $1.044.00

Entregando un Galaxy S24+ 512 GB la rebaja será de $1.016.830

En consecuencia, si querés comprarte el Samsung Galaxy S25 Ultra y pagarlo a casi la mitad de su valor, deberás entregar cualquiera de los anteriores teléfonos. En caso de que tengas otros dispositivos (gama media o gama alta), tendrás que consultar el descuento final en el sitio web de la compañía.

Samsung Galaxy S25 Ultra Este es el teléfono Samsung que puedes comprar en rebaja gracias al Plan Canje.

Características del Samsung Galaxy S25 Ultra