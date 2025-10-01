Este es el caso del Paragua Arce. Aquel que con sus goles fue clave para que Independiente Rivadavia, de una vez por todas, diera el salto a la elite del fútbol argentino. El delantero, que afronta su segundo ciclo en el club, es una de las fijas de Gustavo Alfaro en cada fecha FIFA.

En esta ocasión la Albirroja afrontará dos partidos amistosos en octubre y el hombre de 30 años se perderá dos importantes encuentros con la camiseta de la Lepra: ante Racing (lunes 6/10) en el Cilindro de Avellaneda y, nada más y nada menos, que con Godoy Cruz en el Bautista Gargantini (domingo 12/10).

De esta manera Arce, que venía de reencontrarse con el gol en el partido ante Unión de Santa Fe, será baja en el equipo de Alfredo Berti. Su reemplazante natural, y quien lo ha hecho de gran manera cada vez que le tocó jugar, es Fabrizio Sartori.

Qué partidos jugará Alex Arce con la Selección de Paraguay

Con 28 puntos en 18 partidos disputados (siete triunfos, siete empates y cuatro derrotas), la Selección de Paraguay aseguró su participación en el Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de 16 años, y de la mano de Gustavo Alfaro, la Albirroja dirá presente en la máxima cita mundialista. Y si bien falta para conocer la convocatoria oficial, Alex Arce tiene todos los números para disputar su primera Copa del Mundo.

arce 1 Alex Arce está cerca de disputar la primera Copa del Mundo de su carrera.

En el marco de la doble fecha FIFA del mes de octubre, el Paragua formará parte de la nómina de futbolistas que afrontará la gira por Asia. En el cronograma de Paraguay aparecen enfrentamientos ante Japón y Corea del Sur.

vs. Japón

Viernes 10 de octubre

Estadio Panasonic Stadium Suita, Osaka, Japón.

7.20 hs (hora de Argentina)

vs. Corea del Sur