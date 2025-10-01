Copa Libertadores Femenina 2025: dónde se juega y cuándo debutan Boca y San Lorenzo

Los equipos participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes, con los dos mejores de cada zona avanzando a los cuartos de final. Además, todas las instancias contarán con la aplicación de VAR, marcando un paso más en el desarrollo del certamen.

En la historia, ningún club argentino logró levantar el trofeo, por lo que Boca y San Lorenzo intentarán escribir una página inédita para el fútbol femenino nacional.

Los dos equipos argentinos llegaron al certamen tras ser los ganadores del Torneo Apertura y Clausura del año pasado, ya que Argentina tuvo un cupo más por ser anfitrión.

Boca y San Lorenzo en la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Gladiadoras de Boca integran el Grupo B, junto a Alianza Lima, ADIFFEM (Venezuela) y el poderoso Ferroviária de Brasil, su debut será este jueves frente a Alianza Lima en Morón, mientras que completarán la fase enfrentando al equipo venezolano y al brasileño.

boca 1

Por su parte, las Santitas quedaron en el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo, Colo Colo y Olimpia. San Lorenzo hará su debut el viernes 3 de octubre a las 20:00 en Banfield frente al San Pablo, y luego se medirán con las paraguayas y las chilenas.

Los otros dos grupos serán los siguientes: Grupo A: Corinthians, Independiente del Valle, Always Ready e Independiente Santa Fe. Grupo D: Deportivo Cali, Libertad, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

Las entradas para ver la Copa Libertadores Femenina 2025

Las entradas ya están a la venta con un valor único de $10.000 por jornada, lo que incluye el ingreso a dos partidos en la misma sede. Los tickets se adquieren online, según el estadio:

Estadio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar

Estadio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos

La gran final se disputará el sábado 18 de octubre en el Florencio Sola, escenario donde se conocerá al nuevo campeón de América en el fútbol femenino.