Un ex Vélez imputado por abuso sexual en Tucumán llevó a la justicia a su denunciante

Según el escrito, no solo la denunciante habría incurrido en irregularidades, sino también testigos cercanos, entre ellos una de sus mejores amigas y un colega de los medios de comunicación.

En la denuncia, el jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero sostuvo que se trató de una maniobra planificada para sostener una acusación que, según sus palabras, “jamás ocurrió”.

La joven tucumana que denunció por abuso sexual a José Florentín, Abiel Osorio, Braian Cufré y Sebastián Sosa, en un caso que conmocionó al fútbol argentino en marzo de 2024, intentó quitarse la vida, la causa aún no fue elevada a juicio y los futbolistas están en actividad en esta temporada.

florentin 2

La denuncia de José Florentín

En el expediente figuran como denunciados los abogados de la presunta víctima, Patricia Neme y Franco Venditti, familiares, allegados, además de un diputado nacional y uno de sus asesores, ya que, todos fueron señalados como partícipes de una supuesta organización que buscaba mantener en pie la acusación contra Florentín y los otros ex jugadores de Vélez.

La presentación judicial estuvo acompañada por pruebas documentales y técnicas, entre ellas informes de pericias sobre celulares, registros de conversaciones en WhatsApp, audios, videos y actas testimoniales.

Además, Florentín pidió allanamientos en los domicilios de los involucrados, el acceso a registros de llamadas y datos de geolocalización, así como la detención de algunos de los denunciados por temor a que intenten eludir la acción de la Justicia.