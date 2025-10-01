Inicio Ovación Fútbol Inter Miami
Inter Miami sufrió una durísima derrota ante Chicago Fire y complicó su pelea por quedarse con la Supporter's Shield

En el Chase Stadium, Inter Miami cayó estrepitosamente ante Chicago Fire por 5 a 3 y complicó su lucha por levantar la Supporter’s Shield, galardón que se le otorga al equipo que terminó con más puntos durante la temporada regular de la MLS

Por Carolina Quiroga
Inter Miami de Lionel Messi cayó ante Chicago Fire por la MLS.

Inter Miami sufrió una durísima derrota por 5 a 3 ante Chicago Fire y complicó sus chances de pelear por la Supporter’s Shield (mención que se otorga sobre el cierre de la MLS al equipo que más puntos sumó durante la temporada regular). En el Chase Stadium, el equipo de Javier Mascherano no mostró su mejor cara y se quedó en la cuarta colocación de la tabla de posiciones, con 56 unidades (a 7 del líder Philadelphia Union), con nueve puntos en juego por disputarse.

El encuentro tuvo su primer gol a los 9 minutos proveniente de una jugada colectiva que derivó en una tapada de Ustari y la pelota al córner. Maren Haile-Selassie envió el centro en la pelota parada y Dje Davilla marcó el 1 a 0. La respuesta del Inter Miami vino de la mano del mejor jugador del mundo, Lionel Messi. El 10 recibió la pelota en área contraria y habilitó a Luis Suárez para que el uruguayo rematara y el balón se fuera desviado dando el primer aviso de la noche.

Lionel Messi sufrió la goleada de Chicago Fire sobre el Inter Miami en el Chase Stadium.

Las Garzas no encontraron buena conexión y efacia en su juego y, a los 30 minutos del primer tiempo, Chicago Fire incrementó la diferencia. Rodrigo De Paul perdió la pelota en la mitad de la cancha y Rominigue Kouamé aprovechó el error y encaró para el campo contrario buscando a Jonathan Dean. El lateral se encontró solo frente a Ustari y definió al primer palo del argentino para poner el 2 a 0.

Minutos después llegaría el primer gol del Inter Miami. Lionel Messi buscó desde el córner convertir de manera olímpica y, si bien no lo consiguió, el balón quedó rebotando en el área para Tomás Avilés descontara para el local. Sin embargo, la alegría duró poco porque, apenas instantes después, Kouamé marcó el 3 a 1 parcial para que Chicago Fire se fuera al descanso con una buena ventaja.

En el complemento, Lionel Messi tuvo la chance de convertir a los 10 minutos de comenzada la segunda mitad pero el palo le negó el grito de gol. Tadeo Allende tomó el rebote y tampoco pudo concretar. Con ese empuje, llegó el 2-3 para Inter Miami con el gol de Luis Suárez poco después.

Justin Reynolds, futbolista de 21 años y de poco andar en la MLS, ahogó la remontada de Las Garzas al marcar el 4-3 para Chicago Fire a los 35 minutos del complemento. Brian Gutiérrez cerró el partido dos minutos después con un golazo al ángulo que terminó de sentenciar la historia.

Qué sigue para el Inter Miami

La búsqueda de una victoria que los vuelva a poner cerca en la pelea por la la Supporter’s Shield continuará el próximo sábado para Inter Miami. El equipo de Lionel Messi se medirá ante New England desde las 20:30 (hora de Argentina).

