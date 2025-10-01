Inter Miami sufrió una durísima derrota ante Chicago Fire y complicó su pelea por quedarse con la Supporter's Shield

Las Garzas no encontraron buena conexión y efacia en su juego y, a los 30 minutos del primer tiempo, Chicago Fire incrementó la diferencia. Rodrigo De Paul perdió la pelota en la mitad de la cancha y Rominigue Kouamé aprovechó el error y encaró para el campo contrario buscando a Jonathan Dean. El lateral se encontró solo frente a Ustari y definió al primer palo del argentino para poner el 2 a 0.

Minutos después llegaría el primer gol del Inter Miami. Lionel Messi buscó desde el córner convertir de manera olímpica y, si bien no lo consiguió, el balón quedó rebotando en el área para Tomás Avilés descontara para el local. Sin embargo, la alegría duró poco porque, apenas instantes después, Kouamé marcó el 3 a 1 parcial para que Chicago Fire se fuera al descanso con una buena ventaja.

En el complemento, Lionel Messi tuvo la chance de convertir a los 10 minutos de comenzada la segunda mitad pero el palo le negó el grito de gol. Tadeo Allende tomó el rebote y tampoco pudo concretar. Con ese empuje, llegó el 2-3 para Inter Miami con el gol de Luis Suárez poco después.

Justin Reynolds, futbolista de 21 años y de poco andar en la MLS, ahogó la remontada de Las Garzas al marcar el 4-3 para Chicago Fire a los 35 minutos del complemento. Brian Gutiérrez cerró el partido dos minutos después con un golazo al ángulo que terminó de sentenciar la historia.

Qué sigue para el Inter Miami

La búsqueda de una victoria que los vuelva a poner cerca en la pelea por la la Supporter’s Shield continuará el próximo sábado para Inter Miami. El equipo de Lionel Messi se medirá ante New England desde las 20:30 (hora de Argentina).