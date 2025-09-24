¿Qué necesita? Con todavía seis partidos por delante para la finalización de la fase regular de la Major League Soccer, a Inter Miami le alcanzará con sumar apenas una unidad para asegurar su lugar en la siguiente ronda. En caso de perder, deberá esperar algunos días para poder intentarlo nuevamente.

Pensando en el partido de este miércoles ante New York FC, Javier Mascherano pondrá lo mejor que tiene en cancha. Luego de las tres fechas de sanción que recibió, Luis Suárez será titular junto a Lionel Messi en la ofensiva.

Allen Obando y David Ruiz no estarán a disposición del Jefecito por encontrarse en la recta final de sus recuperaciones. El otro que no podrá sumar minutos es Telasco Segovia, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la tarjeta amarilla que recibió el último partido.

En este contexto, y con una duda en defensa, Inter Miami formaría con: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt o Ian Fray, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Yannick Bright, Tadeo Allende; Lionel Messi y Luis Suárez.

Cuál es el formato de la MLS 2025

Los 30 equipos de la Major League Soccer se dividen en dos zonas (Conferencia Este y Conferencia Oeste). Cada institución afronta un total de 34 partidos (17 como local y 17 como visitante).

Al término de la fase regular, los equipos ubicados del 1º al 7º puesto de cada una de las zonas clasificará automáticamente a la denominada Audi MLS Cup Playoffs 2025. Mientras que los que terminen en 8º y 9º lugar jugarán el Repechaje a eliminación directa.

Una vez que se conozcan los 16 clasificados a playoffs, se disputará la ronda de octavos de final (también conocida como cuartos de final de Conferencia). Cada serie se juega al mejor de tres partidos. El primer equipo en ganar dos juegos avanza. No hay resultado global.

MLS.jpg La fase regular de la MLS entra en etapa de definiciones.

Los cuartos de final (o semifinales de Conferencia) se juegan a partido único en cancha del equipo mejor clasificado. En caso de empate habrá alargue y, si este persiste, el ganador se definirá por penales.

La semifinal de la MLS (o final de Conferencia) tendrá las mismas condiciones que la llave anterior.

Por último, los ganadores de cada una de las Conferencias se enfrentarán entre sí para definir al nuevo campeón de la Major League Soccer de los Estados Unidos. El duelos se jugará en el estadio del equipo que haya cosechado más puntos en la fase regular, independientemente de su posición en la tabla.

Qué partidos le quedan a Inter Miami en la MLS 2025