Cómo usar el papel aluminio para recargar las pilas sin gastar de más: el truco poco conocido

usar pilas Las pilas y las baterías nos ayudan a que algunos aparatos que las necesiten funcionen correctamente, pero el mismo uso hace que se desgasten o empiecen a andar mal.

El truco del papel aluminio para recargar las pilas

La frustración de encontrar que su control remoto o dispositivo favorito no funciona debido a baterías agotadas es una experiencia común. Afortunadamente, el papel de aluminio puede ser la solución.

Cuando las pilas parecen “gastadas”, muchas veces no lo están del todo: lo que ocurre es que ya no tienen la fuerza suficiente para hacer funcionar ciertos aparatos. Sin embargo, aún conservan algo de energía que puede aprovecharse.

El truco consiste en usar un pequeño trozo de papel aluminio como puente de contacto entre la pila y el dispositivo. Esto es especialmente útil cuando una pila es más corta que el compartimiento o cuando los contactos metálicos no encajan del todo bien. Al colocar el papel aluminio en el extremo, se logra que la electricidad fluya mejor y el aparato vuelva a funcionar.

usar pilas con papel alumnio Usando papel aluminio podrás hacer que las pilas entren en contacto y alargar su periodo útil por un tiempo.

Para poner en práctica el truco, corta un pedacito de papel aluminio del tamaño de una moneda pequeña y dóblalo en forma de bolita o tira según el espacio del compartimiento de la pila. Ahora colócalo en el polo negativo o positivo de la pila, donde no haga buen contacto. Por último, inserta la pila en el dispositivo y asegúrate de que quede firme.

Con este sencillo truco, es posible volver a dar uso a pilas que parecían agotadas, al menos por un tiempo más.

Precauciones a tener en cuenta