El grano más consumido del mundo lo utiliza una potencia como estrategia de control

Uno de los principales exportadores de trigo es Rusia, un país que ha consolidado su posición como líder en el suministro mundial de este cereal. Gracias a sus extensas tierras cultivables, su clima continental favorable y tecnologías agrícolas avanzadas, Rusia exporta anualmente millones de toneladas de trigo hacia Asia, África y Europa, abasteciendo tanto al sector alimenticio como a la industria de procesamiento de granos. Su papel es clave para garantizar el equilibrio del mercado internacional y para satisfacer la demanda de uno de los productos más consumidos del mundo.

Trigo

¿Cómo Rusia utiliza el trigo cómo estrategia de control?

Rusia ha demostrado explícitamente una clara disposición a atacar los sistemas alimentarios. En su actual guerra contra Ucrania, el ejército ruso ha atacado implacablemente el suministro y la producción de trigo. Sin embargo, a pesar de la importancia crucial del trigo como principal alimento básico de la dieta estadounidense, su producción es vulnerable a interrupciones si Rusia decide actuar.

Atacar la industria estadounidense del trigo podría convertirse en otra opción preferida del Kremlin para librar una competencia adversaria a un nivel inferior al umbral del conflicto armado. Dado el creciente entorno de seguridad global, el gobierno estadounidense debería reevaluar sus políticas actuales para garantizar la resiliencia de la industria del trigo ante esta amenaza.