Cómo usar el papel aluminio para sacar el óxido de las superficies: el eficaz truco

Los átomos de hierro pierden electrones al exponerse al oxígeno del agua o del aire, formando iones de hierro. Estos iones se combinan con el oxígeno para crear diversas formas de óxido, acelerando el proceso de corrosión. Las causas del molesto óxido puede deberse a varias razones, entre ellas los niveles de humedad y la temperatura los que se exponga el hierro, el acero, el aluminio o el cobre.

Por eso, cuando tienes en casa objetos de estos materiales que se oxidan hay que acudir a trucos o remedios caseros para salvarlos. Y hoy te traemos la salvación.

El papel aluminio actúa gracias a una reacción química simple. Al frotar el aluminio sobre la superficie oxidada, se genera una fricción que desprende las partículas de óxido y, al mismo tiempo, crea una ligera capa protectora que ayuda a prevenir su reaparición. Además, al combinarlo con agua, se forma un polvo fino de óxido de aluminio que actúa como abrasivo suave, sin dañar la superficie metálica.

Corta un trozo de papel aluminio de aproximadamente 20 x 20 cm y dóblalo varias veces hasta formar una bola compacta.

de aproximadamente 20 x 20 cm y dóblalo varias veces hasta formar una bola compacta. Humedece la superficie oxidada con un poco de agua o vinagre blanco para potenciar el efecto.

Frota con la bola de aluminio directamente sobre la zona oxidada. Realiza movimientos firmes, circulares o de vaivén, hasta que el óxido comience a desaparecer.

Seca bien la superficie con un paño limpio para retirar los restos de óxido y humedad.

Aplica una capa protectora opcional (aceite lubricante o cera) para evitar que la superficie vuelva a oxidarse con rapidez.

papel aluminio Con tan solo unos retazos de papel aluminio podrás quitar el óxido en menos de minutos.

Este método casero es ideal para herramientas de acero como llaves, pinzas, tijeras, partes metálicas de bicicletas y motocicletas, muebles de jardín o accesorios de cocina como parrillas, rejillas y utensilios de acero inoxidable.

Antes de aplicar este truco debes tener en cuenta que debes evitar aplicar el truco en piezas muy delicadas o decorativas, ya que el frotado puede dejar pequeñas marcas. Siempre seca bien el objeto o superficie después de limpiarlo para prevenir nueva oxidación. Tampoco lo utilices en aluminio u otros metales blandos, ya que puede rayarlos.

