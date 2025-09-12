Paso a paso y con un truco: cómo planchar una camisa y eliminar todas las arrugas

La camisa es una prenda de ropa elegante, delicada, fina y cómoda. El mayor problema de las camisas se encuentra en su mantenimiento y planchado. Planchar ropa no es una de las tareas más divertidas del hogar, pero las camisas arrugadas se ven desprolijas y feas.
Con un truco, algunos pasos y recomendaciones, puedes planchar las camisas en casa sin morir de angustia. Toma nota y presta mucha atención a este truco de ropa sencillo, rápido y efectivo.
Para realizar este truco vas a necesitar: una camisa o varias camisas arrugadas, una tabla de planchar o superficie plana que resista el calor, un pulverizador con agua y una plancha de ropa.
Antes de comenzar a planchar las camisas, lee bien las etiquetas de cada prenda. La ropa, según su tela o tejido, se plancha a diferente temperatura y con mayor o menor cantidad de agua.
La clave no está solo en el planchado de la ropa. Es importante lavar y guardar bien las camisas. Para evitar arrugas en la ropa, sobre todo en las prendas delicadas, lo mejor es guardar las piezas en percha, lavarlas y tenderlas inmediatamente en una mesa para que se sequen estiradas.
Utiliza perchas para camisas revestidas con gamuza o telas suaves. Las perchas de plástico pueden dejar marcas en los hombros y cuellos de la prenda. Si realmente no quieres planchar más camisas, puedes comprar modelos fabricados con telas que no requieren planchado.