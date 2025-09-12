Paso a paso y con un truco: cómo planchar una camisa y eliminar todas las arrugas

Con un truco, algunos pasos y recomendaciones, puedes planchar las camisas en casa sin morir de angustia. Toma nota y presta mucha atención a este truco de ropa sencillo, rápido y efectivo.

plancha de ropa Plancha la ropa siempre del revés, realizando movimientos lentos y controlando la temperatura.

Para realizar este truco vas a necesitar: una camisa o varias camisas arrugadas, una tabla de planchar o superficie plana que resista el calor, un pulverizador con agua y una plancha de ropa.

Desabrocha o desabotona las camisas y ponlas del revés. Lo mejor es planchar primero las partes más rígidas, como el cuello, los puños y los bordes donde van los botones. No pases la plancha por los botones porque se pueden quemar. Coloca los hombros y la parte alta de la espalda en la punta de la tabla de planchar. Esta parte de la plancha está diseñada justamente para eso, para poner las partes de las camisas, camperas y blusas que son huecas. Para planchar las mangas de la camisa, lo mejor es ponerlas extendidas sobre la tabla con el cuerpo de la camisa del lado más ancho de la tabla. Usa mucho el pulverizador, sobre todo en esta zona que se hacen pequeñas arrugas. Finalmente, plancha el cuerpo de las camisas haciendo movimientos de izquierda a derecha.

Antes de comenzar a planchar las camisas, lee bien las etiquetas de cada prenda. La ropa, según su tela o tejido, se plancha a diferente temperatura y con mayor o menor cantidad de agua.

Un truco y algo más: ¿cómo evitar que las camisas se arruguen?

La clave no está solo en el planchado de la ropa. Es importante lavar y guardar bien las camisas. Para evitar arrugas en la ropa, sobre todo en las prendas delicadas, lo mejor es guardar las piezas en percha, lavarlas y tenderlas inmediatamente en una mesa para que se sequen estiradas.

camisa Nunca sobrecargues el lavarropas. Las prendas muy apretadas se lavan mal y dejan arrugas enormes luego del lavado.

Utiliza perchas para camisas revestidas con gamuza o telas suaves. Las perchas de plástico pueden dejar marcas en los hombros y cuellos de la prenda. Si realmente no quieres planchar más camisas, puedes comprar modelos fabricados con telas que no requieren planchado.