Laca o barniz para madera Prueba este truco casero y prepara barniz para tus manualidades. Imagen: Pexels.

Si tienes los ingredientes necesarios, puedes preparar un barniz en tu hogar. A continuación, te dejamos todos los detalles que deberías tener en cuenta.

Truco casero para preparar barniz

Dos cucharadas de alcohol etílico al 70% o más.

Dos cucharadas de silicona líquida transparente.

Una cucharadita de vinagre blanco.

Una cucharadita de glicerina líquida.

Dos o tres gotas de esencia de vainilla o lavanda (opcional).

Una cucharadita de cola blanca escolar.

Agua destilada o hervida fría (solo si necesitas diluir un poco la mezcla).

Paso a paso

En un frasco limpio con tapa, tienes que mezclar la silicona líquida con el alcohol y mezclar bien hasta que se integren. Agrega la glicerina y el vinagre, para que el barniz obtenga mejor acabado y sea más resistente al moho.

Luego, añade la cola blanca para que el producto se adhiera mejor y tenga un poco más de cuerpo. Mezcla todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea, aunque en el caso de que quede muy espeso, puedes agregar apenas unas gotas de agua destilada.

Barniz muebles.jpg Prepara un barniz casero con estos ingredientes. Imagen: Pexels.

Agrega unas gotas de esencia para mejorar el aroma y guarda el barniz casero en un frasco hermético. Agita siempre antes de usar, y aplica con un pincel o rodillo sobre la superficie a tratar.