Pocos lo saben: por qué debes colocar cáscaras de pistacho en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

pistacho cáscaras Las cáscaras de pistacho beneficiarán a la sansevieria.

En primera instancia, las cáscaras de este superalimento aportan calcio, magnesio y potasio, minerales claves para el crecimiento de la sansevieria, ya que fortalecen las raíces y permiten que las hojas se desarrollen rígidas y con buen color.

Por otro lado, las cáscaras de pistacho también mejoran la aireación del suelo, evitando que el sustrato se compacte. Aquí lograremos que las raíces se desarrollen correctamente y respiren con mayor facilidad. Por lo tanto, la lengua de suegra crecerá con fuerza.

Además de aportar nutrientes y acondicionar el suelo, este desecho actúa como un mantillo o mulch en la superficie del sustrato. En otro orden de las palabras, las cáscaras retendrán la humedad, permitiéndonos desligarnos de un riego semanal de este ejemplar.

sansevieria lengua de suegra Este truco de jardinería impulsará el crecimiento de la lengua de suegra o sansevieria.

Para el uso de este truco de jardinería que nos ayudará a tener una sansevieria radiante y fuerte, tendremos que reunir las cáscaras de pistacho y lavarlas para quitarles la sal. Luego, dejarlas secar al sol durante 12 horas.

Transcurrido el tiempo, será momento de triturar las cáscaras en pequeños trozos y luego incorporarlas al sustrato de la sansevieria o lengua de suegra para aprovechar todos sus beneficios.