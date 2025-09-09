Inicio Sociedad Sansevieria
Pocos lo saben: por qué debes colocar cáscaras de pistacho en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

Si tienes una lengua de suegra o sansevieria en casa, te recomiendo colocar cáscaras de pistacho en el sustrato

Walter Vasquez
Descubre para qué sirve colocar pistacho en el sustrato de tu sansevieria.

El cuidado de una sansevieria o lengua de suegra no solo consiste en regar el ejemplar adecuadamente o nutrirla con un potente abono casero. Existen múltiples tareas de jardinería que tendremos que realizar para garantizar el bienestar de esta planta y una de ellas pasará por colocar cáscaras de pistacho en el sustrato.

Jardinería: por qué recomiendan colocar cáscaras de pistacho en la maceta de la sansevieria

El pistacho es uno de los frutos secos que recomiendan expertos en nutrición para su consumo frecuente y moderado. Este superalimento cuenta con múltiples beneficios para la salud, mientras que su cáscara también nos servirá para el correcto cuidado de la sansevieria.

Si quieres que una lengua de suegra esté vigorosa y radiante todo el año, además de regarla de manera adecuada, deberás realizar distintas tareas en su sustrato. Una de las que mejor resultado nos ofrece es el uso de cáscaras de pistacho sobre la tierra del ejemplar.

pistacho cáscaras
En primera instancia, las cáscaras de este superalimento aportan calcio, magnesio y potasio, minerales claves para el crecimiento de la sansevieria, ya que fortalecen las raíces y permiten que las hojas se desarrollen rígidas y con buen color.

Por otro lado, las cáscaras de pistacho también mejoran la aireación del suelo, evitando que el sustrato se compacte. Aquí lograremos que las raíces se desarrollen correctamente y respiren con mayor facilidad. Por lo tanto, la lengua de suegra crecerá con fuerza.

Además de aportar nutrientes y acondicionar el suelo, este desecho actúa como un mantillo o mulch en la superficie del sustrato. En otro orden de las palabras, las cáscaras retendrán la humedad, permitiéndonos desligarnos de un riego semanal de este ejemplar.

sansevieria lengua de suegra
Para el uso de este truco de jardinería que nos ayudará a tener una sansevieria radiante y fuerte, tendremos que reunir las cáscaras de pistacho y lavarlas para quitarles la sal. Luego, dejarlas secar al sol durante 12 horas.

Transcurrido el tiempo, será momento de triturar las cáscaras en pequeños trozos y luego incorporarlas al sustrato de la sansevieria o lengua de suegra para aprovechar todos sus beneficios.

