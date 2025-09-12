Por qué recomiendan colgar tiras de papel aluminio en las ventanas de casa

El aluminio tiene una alta capacidad para reflejar los rayos solares (hasta un 98%), impidiendo que estos atraviesen el vidrio y calienten el interior de la casa.

Al reducir la ganancia de calor, el papel de aluminio disminuye al mismo tiempo la necesidad de usar sistemas de refrigeración, lo que se traduce en un ahorro en las facturas de electricidad.

Funciona como una barrera temporal contra el calor, creando un ambiente más confortable en los meses más cálidos, pero lo cierto es que también sirve para espantar moscas y pájaros no deseados.

Sucede que el reflejo y los destellos de luz interfieren con su visión y desorientan a los insectos y aves. Para las moscas, se pueden colgar tiras de aluminio con cinta adhesiva cerca de las ventanas, mientras que para los pájaros y para un efecto más potente, se pueden colgar bolsas transparentes llenas de agua con trozos de papel aluminio dentro.

mosca, plaga Con este truco, las moscas no se acercarán a la cocina de tu casa.

Ya lo sabes, si quieres impedir la presencia de aves y moscas en el interior de tu casa, y al mismo tiempo tienes mucho calor, todo lo que tienes que hacer es colgar tiras de papel aluminio en las ventanas.

Consideraciones a tener en cuenta

Para una mayor efectividad, asegúrate de que las tiras del papel aluminio cubran la mayor parte del cristal y estén bien adheridas para evitar que el aire caliente entre por los bordes.

Ante la duda, es necesario aclarar que el papel aluminio debe ser colocado sobre la cara interior de la ventana, de manera tal que el sol refleje hacia afuera de tu casa.