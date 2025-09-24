El DT no le ha dado minutos al futbolista desde su llegada.

Mientras el fútbol argentino se mantiene en vilo por la nueva internación de Miguel Ángel Russo, uno los futbolistas que se encuentra relegado en la consideración del director técnico pidió autorización para sumar minutos en el equipo de la Reserva de Boca.

Se trata de Lucas Blondel, quien disputó su último partido con la camiseta del Xeneize el 19 de mayo del corriente 2025. En aquella ocasión disputó la totalidad del juego en la derrota por 1-0 ante Independiente, por los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.

lucas blondel.jpg
Lucas Blondel pas&oacute; de ser titular con Gago a no tener chances con Russo.

Mientras que el 11 de junio fue la última vez que vio acción en el verde césped. Este día estuvo 24 minutos en cancha en la goleada que la Selección de Suiza le propinó a su par de Estados Unidos en un partido amistoso.

Ante este panorama, en el que pasó de ser titular con Fernando Gago a no tener chances de jugar con Miuguel Ángel Russo, el exjugador de Tigre habló con el cuerpo técnico y pidió jugar en Reserva.

Tras el visto bueno, Lucas Blondel comenzó como titular el partido de este miércoles ante Newell's en Boca Predio. El Xeneize (20 puntos) recibe a la Lepra (19) con el objetivo de no perderle pisada al líder Belgrano (26).

Lucas Blondel Reserva Boca
Lucas Blondel fue titular en la Reserva de Boca.&nbsp;

Cómo sigue la situación de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo volvió a encender las alarmas. Luego de algunas semanas en las que mantuvo en vilo al fútbol argentino, el entrenador de Boca permanecerá nuevamente internado.

Miguelo se sometió en las últimas horas a nuevos chequeos y los médicos determinaron que lo mejor para poder controlar su cuadro es que pase, en principio, las próximas 24 horas en observación. Dependiendo de su evolución, podría regresar a su domicilio (y a los entrenamientos) durante la jornada de este jueves.

