Mientras que el 11 de junio fue la última vez que vio acción en el verde césped. Este día estuvo 24 minutos en cancha en la goleada que la Selección de Suiza le propinó a su par de Estados Unidos en un partido amistoso.

Ante este panorama, en el que pasó de ser titular con Fernando Gago a no tener chances de jugar con Miuguel Ángel Russo, el exjugador de Tigre habló con el cuerpo técnico y pidió jugar en Reserva.

Tras el visto bueno, Lucas Blondel comenzó como titular el partido de este miércoles ante Newell's en Boca Predio. El Xeneize (20 puntos) recibe a la Lepra (19) con el objetivo de no perderle pisada al líder Belgrano (26).

Lucas Blondel Reserva Boca Lucas Blondel fue titular en la Reserva de Boca.

Cómo sigue la situación de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo volvió a encender las alarmas. Luego de algunas semanas en las que mantuvo en vilo al fútbol argentino, el entrenador de Boca permanecerá nuevamente internado.

Miguelo se sometió en las últimas horas a nuevos chequeos y los médicos determinaron que lo mejor para poder controlar su cuadro es que pase, en principio, las próximas 24 horas en observación. Dependiendo de su evolución, podría regresar a su domicilio (y a los entrenamientos) durante la jornada de este jueves.