Un niño de 9 años murió atropellado por una retroexcavadora. El vehículo pesado era conducido por un operario de 34 años, quien no vio que el nene estaba jugando en la zona donde la máquina se encontraba realizando tareas con la tierra.
Un niño de 9 años murió atropellado por una retroexcavadora. El vehículo pesado era conducido por un operario de 34 años, quien no vio que el nene estaba jugando en la zona donde la máquina se encontraba realizando tareas con la tierra.
Un trágico accidente ocurrió en el paraje San Isidro, localidad de Taco Ralo, departamento Graneros, en la provincia de Tucumán, donde un niño de 9 años perdió la vida tras ser atropellado por una máquina retroexcavadora.
Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 15.30, cuando Aron Josué Sotelo, de apenas 9 años, fue embestido por una retroexcavadora amarilla marca Lovon.
El vehículo era conducido por un hombre, de 34 años, con domicilio en Alpachiri que trabaja como operario. La víctima falleció en el acto. Lamentablemente.
El chico fue asistido por una ambulancia, pero los esfuerzos fueron en vano.
De acuerdo a lo manifestado por el conductor, la máquina estaba siendo utilizada para realizar trabajos dentro de una finca perteneciente a Gonzalo Jiménez. El hombre aseguró que no advirtió la presencia del menor, quien habría estado jugando en la zona al momento del accidente.
El lugar fue inmediatamente preservado por personal de la Comisaría de Taco Ralo, mientras interviene en la causa la Unidad Fiscal de Atentados y Graves Delitos contra las Personas del Centro Judicial Concepción, bajo la carátula de homicidio culposo.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el lamentable hecho.
Fuente: noticiasdelinterior.com.ar