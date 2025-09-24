Un niño de 9 años murió atropellado por una retroexcavadora

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 15.30, cuando Aron Josué Sotelo, de apenas 9 años, fue embestido por una retroexcavadora amarilla marca Lovon.

El vehículo era conducido por un hombre, de 34 años, con domicilio en Alpachiri que trabaja como operario. La víctima falleció en el acto. Lamentablemente.

El chico fue asistido por una ambulancia, pero los esfuerzos fueron en vano.

retroexcavadora2 Fatal accidente. Una retroexcavadora atropelló a un niño mientras jugaba y lo mató.

De acuerdo a lo manifestado por el conductor, la máquina estaba siendo utilizada para realizar trabajos dentro de una finca perteneciente a Gonzalo Jiménez. El hombre aseguró que no advirtió la presencia del menor, quien habría estado jugando en la zona al momento del accidente.

El lugar fue inmediatamente preservado por personal de la Comisaría de Taco Ralo, mientras interviene en la causa la Unidad Fiscal de Atentados y Graves Delitos contra las Personas del Centro Judicial Concepción, bajo la carátula de homicidio culposo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el lamentable hecho.

Fuente: noticiasdelinterior.com.ar