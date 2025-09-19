secuestra niña estados unidos La víctima del intento de secuestor en Estados Unidos.

El intento de secuestro fallido

Todo comenzó en una tarde soleada. La madre de los niños había salido de la casa para visitar a un familiar. Owen Burns, apasionado por los videojuegos, se encontraba en su habitación inmerso en una partida. Mientras tanto, su hermana menor jugaba en el patio trasero. La calma se rompió con un grito desgarrador.

El adolescente corrió a la ventana y lo que vio lo dejó paralizado por un instante. Un extraño había agarrado a su hermana por el brazo y la arrastraba hacia un bosque cercano. La niña forcejeaba, pero no podía evitar el inminente secuestro.

Owen Burns actuó con una rapidez impresionante para su edad. Tomó una honda que su madre había comprado, agarró una canica y una piedra de grava, abrió la ventana y apuntó con precisión.

Su primer disparo impactó directamente en el pecho del secuestrador, haciendo que soltara momentáneamente a la niña. El segundo fue letal en su efectividad: una piedra que golpeó entre los ojos del secuestrador, causándole un chichón prominente en la frente. El impacto fue tan fuerte que el agresor se tambaleó, permitiendo que la niña escapara corriendo hacia la casa, llorando y gritando por ayuda.

Inmediatamente alertaron a la policía de Estados Unidos. Se inició una búsqueda del secuestrador en las inmediaciones. No tardaron en localizar al sospechoso, quien intentaba huir por el bosque. Lo expuso el chichón en la frente, hinchado y morado, que coincidía perfectamente con el impacto descrito por Owen

El sospechoso enfrenta cargos graves en la Justicia de Estados Unidos: intento de secuestro, asalto agravado y otros delitos relacionados.