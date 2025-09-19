Un chofer de Cabify sufrió un violento asalto, lo golpearon y le robaron el auto

Cuando la mujer se bajó, el chofer arrancó para irse pero fue sorprendido por unos sujetos en un Fiat Palio blancoº impidiéndole el paso.

La víctima quedó paralizada cuando vio que dos hombres se bajaron de ese auto y se fueron directamente hacia él.

Violento asalto a un chofer de Cabify

La víctima relató a la Policía que los delincuentes se abalanzaron sobre él y lo golpearon en la nariz con un arma de fuego.

Ya herido, lo bajaron de su auto a la fuerza.

Así fue como los delincuentes se subieron al vehículo del chofer, escaparon por calle Cervantes hacia el este y tomaron calle Brasil hacia la avenida Pedro Molina, según lo que pudo ver la víctima.

policia de mendoza.jpeg La Policía buscó a los autores del asalto por las inmediaciones, pero no los encontraron. Imagen ilustrativa.

El trabajador agregó que además de su auto, le robaron el celular, $30.000 y un bolso con toda su documentación.

La Policía que asistió a la víctima del asalto rastrilló la zona en busca de los autores, pero los resultados fueron negativos.