Inseguridad

Un chofer de Cabify sufrió un violento asalto, lo golpearon y le robaron el auto

El chofer víctima del asalto dejó a una pasajera en Guaymallén, donde le cruzaron un auto por delante. Delincuentes lo golpearon y le robaron

Por UNO
Un chofer de Cabify fue víctima de un asalto en Guaymallén

Un chofer de Cabify fue víctima de un violento asalto en Guaymallén, luego de dejar a una pasajera. Fue sorprendido por delincuentes que iban en un auto el cual se lo atravesaron por delante. Lo golpearon en la cara, lo bajaron del vehículo y se lo robaron. Por el momento no hay detenidos.

El asalto ocurrió alrededor de la 1 de este viernes, cuando el chofer recogió a una pasajera en calles Saavedra y Costanera, y la llevó hasta calle Cervantes al 2800, de Guaymallén.

Policía móviles Seguridad
Cuando la mujer se bajó, el chofer arrancó para irse pero fue sorprendido por unos sujetos en un Fiat Palio blancoº impidiéndole el paso.

La víctima quedó paralizada cuando vio que dos hombres se bajaron de ese auto y se fueron directamente hacia él.

Violento asalto a un chofer de Cabify

La víctima relató a la Policía que los delincuentes se abalanzaron sobre él y lo golpearon en la nariz con un arma de fuego.

Ya herido, lo bajaron de su auto a la fuerza.

Así fue como los delincuentes se subieron al vehículo del chofer, escaparon por calle Cervantes hacia el este y tomaron calle Brasil hacia la avenida Pedro Molina, según lo que pudo ver la víctima.

policia de mendoza.jpeg
El trabajador agregó que además de su auto, le robaron el celular, $30.000 y un bolso con toda su documentación.

La Policía que asistió a la víctima del asalto rastrilló la zona en busca de los autores, pero los resultados fueron negativos.

