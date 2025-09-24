"Me enteré de que iba de titular cuando Walter Ribonetto me lo comunicó y me sorprendió. No lo esperaba, no te voy a mentir. Sentí un poco de ansiedad y se me pasaron muchas cosas por la cabeza,pero tenía muchas ganas de jugar y de que empiece el partido. Recordaba los partidos de inferiores que jugamos en el Gambarte", reconoció Bruno.

Dos cortitas de Bruno Barrionuevo tras debutar como titular en el Tomba

Santino Andino al Mundial Sub 20: "Con Santino tengo muy buena relación, nos conocemos desde muy chicos e hicimos todas las inferiores juntos. Me alegra mucho su presente. Es muy buen jugador y una excelente persona. Le deseo muchos éxitos"

El Gato Oldrá: "Me dio la oportunidad de llegar a Godoy Cruz y fue muy lindo volver a verlo contra Instituto. Todos queremos que le vaya muy bien".

La emoción de Armando, su papá

Bruno se emocionó al hablar de su familia y reconoció: "Ellos me acompañan desde que empecé a tocar una pelota y significan muchísimo para mi. Estoy muy agradecido por acompañarme en todos los momentos buenos y en los malos siempre me apoyaron para que salga adelante y no baje los brazos".

Bruno Barrionuevo. padres Armando y Lorena los padres de Bruno con la camiseta 42 de su hijo Bruno.

Armando, su padre, es coordinador en Huracán Las Heras y expresó su emoción por el debut de su hijo en la Primera de Godoy Cruz: "Estoy muy orgulloso como padre. Debutar en Primera División como titular es algo fabuloso. Fueron muchos años de sacrificios en los que la siempre lo acompañamos. Somos una familia futbolera".

"Siempre estoy agradecido a Huracán Las Heras y a Godoy Cruz que lo terminó de formar futbolísticamente y le dio educación en el colegio. Para mi ha sido algo fundamental porque lo han formado como persona", agregó.