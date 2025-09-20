Godoy Cruz recibe a Instituto en un partido especial por la presencia del Gato Oldrá en el Feliciano Gambarte

El duelo entre el Expreso y la Gloria se podrá ver en vivo por la señal ESPN Premium y el arbitraje de Jorge Baliño.

El Gato Oldrá volverá a pisar el césped del Feliciano Gambarte

Está claro que todas las miradas apuntan al Gato, el gran ídolo del Tomba que conduce al equipo cordobés y será un domingo de muchas emociones.

Godoy Cruz buscará lograr su primera victoria en el Feliciano Gambarte, viene de igualar sin goles ante Barracas Central de local y ahora jugará su segundo partido seguido en calle Balcarce.

Hace dos fechas que no pierde, en sus dos últimas presentaciones venció por 3 a 1 a Platense de visitante y empató sin goles con Barracas Central en el Gambarte.

El Bodeguero tiene 7 puntos y se encuentra en la 13ra posición de la Zona B, en este torneo ganó un partido, empató cuatro y sufrió tres derrotas. En la tabla anual acumula 24 puntos. A ocho fechas del final, el Tomba aspira a pelear por un lugar en los playoffs.

Así llega Instituto

Instituto viene de ganarle de local a Argentinos Juniors por 2 a 0 y suma 9 unidades. Daniel Oldrá repetiría la formación que superó al Bicho. El equipo Albirrojo volvió a ganar tras seis cotejos.

concentrados de Instituto

El historial entre Godoy Cruz e Instituto

Godoy Cruz e Instituto jugaron 24 partidos entre la Primera Nacional y Primera División: el Expreso consiguió 10 triunfos y la Gloria ganó otros 8 encuentros. A su vez, en 6 partidos terminaron igualados.

El Tomba nunca perdió con Instituto en Primera División

El Tomba nunca ha perdido con Instituto en Primera División, ganó 3 y empataron en dos ocasiones. La última victoria de Instituto fue en el torneo Apertura 2003 de la Primera Nacional.

El partido se disputó el 28 de noviembre en Córdoba y los goles los marcaron Héctor Silva y Martín Motagna, el equipo era dirigido por Héctor Rivoira y luego ascendió a Primera División.

El último enfrentamiento terminó en empate, se disputó en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la 9 fecha del torneo Apertura. El cotejo se disputó el 9 de marzo.

Lo ganaba el Tomba con un gol de Santino Andino a los 36’ del primer tiempo y a los 42’ de esa misma etapa lo empató Damián Batallini para el Albirrojo.

Embed - INSTITUTO 1 - 1 GODOY CRUZ I Resumen del partido | #TorneoBetano Apertura 2025

Ficha del partido y probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Estadio: Godoy Cruz

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium