Godoy Cruz recibe a Instituto en un partido especial por la presencia del Gato Oldrá en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz se presentará este domingo ante Instituto por la novena fecha de la Zona B del torneo Clausura. El partido se disputará en el Feliciano Gambarte desde las 16.45. En un encuentro que será especial por la presencia de Daniel Oldrá, el DT de Instituto, quien por primera vez enfrentará al Tomba como entrenador.

Será un partido de muchas emociones porque el Gato Oldrá representa Godoy Cruz, fue jugador, entrenador, coordinador, el que siempre apagó los incendios. El ídolo vuelve a su casa defendiendo los colores de Instituto.

El Gato Oldrá vuelve al Gambarte como entrenador de Instituto.

El duelo entre el Expreso y la Gloria se podrá ver en vivo por la señal ESPN Premium y el arbitraje de Jorge Baliño.

Está claro que todas las miradas apuntan al Gato, el gran ídolo del Tomba que conduce al equipo cordobés y será un domingo de muchas emociones.

Godoy Cruz buscará lograr su primera victoria en el Feliciano Gambarte, viene de igualar sin goles ante Barracas Central de local y ahora jugará su segundo partido seguido en calle Balcarce.

Hace dos fechas que no pierde, en sus dos últimas presentaciones venció por 3 a 1 a Platense de visitante y empató sin goles con Barracas Central en el Gambarte.

El Bodeguero tiene 7 puntos y se encuentra en la 13ra posición de la Zona B, en este torneo ganó un partido, empató cuatro y sufrió tres derrotas. En la tabla anual acumula 24 puntos. A ocho fechas del final, el Tomba aspira a pelear por un lugar en los playoffs.

Así llega Instituto

Instituto viene de ganarle de local a Argentinos Juniors por 2 a 0 y suma 9 unidades. Daniel Oldrá repetiría la formación que superó al Bicho. El equipo Albirrojo volvió a ganar tras seis cotejos.

concentrados de Instituto

El historial entre Godoy Cruz e Instituto

Godoy Cruz e Instituto jugaron 24 partidos entre la Primera Nacional y Primera División: el Expreso consiguió 10 triunfos y la Gloria ganó otros 8 encuentros. A su vez, en 6 partidos terminaron igualados.

El Tomba nunca perdió con Instituto en Primera División

El Tomba nunca ha perdido con Instituto en Primera División, ganó 3 y empataron en dos ocasiones. La última victoria de Instituto fue en el torneo Apertura 2003 de la Primera Nacional.

El partido se disputó el 28 de noviembre en Córdoba y los goles los marcaron Héctor Silva y Martín Motagna, el equipo era dirigido por Héctor Rivoira y luego ascendió a Primera División.

El último enfrentamiento terminó en empate, se disputó en el estadio Monumental de Alta Córdoba, por la 9 fecha del torneo Apertura. El cotejo se disputó el 9 de marzo.

Lo ganaba el Tomba con un gol de Santino Andino a los 36’ del primer tiempo y a los 42’ de esa misma etapa lo empató Damián Batallini para el Albirrojo.

Ficha del partido y probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández y Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Instituto: Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Stefano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Estadio: Godoy Cruz

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 16.45

TV: ESPN Premium

