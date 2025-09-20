Qué dijo Flavio Briatore tras el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Briatore no desconoció que la sesión de este sábado tuvo muchos accidentes en casi todos los equipos, pero reconoció que la carrera de este domingo no será fácil para su escudería: “En cualquier caso, no fue el resultado que esperábamos y aún quedan algunas reparaciones por hacer antes de la carrera. Será una carrera difícil y, al menos, debemos aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bracesco2023/status/1969384664281309305&partner=&hide_thread=false Briatore diciéndole “finito” a Colapinto pic.twitter.com/DF5nYiUEZe — Bracesco (@Bracesco2023) September 20, 2025

En la previa de lo ocurrido este sábado, Briatore valoró el crecimiento de Colapinto en las últimas competencias, aunque advirtió : “Los jóvenes llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de mil personas. Es una gran responsabilidad”.

Briatore y la continuidad de Colapinto en Alpine para 2026

Briatore reconoció que varios pilotos llegaron prematuramente, pero destacó su evolución: “Después de seis, siete u ocho carreras se puede ver que están mejor. Y ahora Franco está mejor”, subrayó.

Luego confirmó que Franco Colapinto y Paul Aron son los únicos candidatos considerados para acompañar a Pierre Gasly en Alpine durante la temporada 2026 de Fórmula 1 y que la definición llegará “en una o dos carreras más”.