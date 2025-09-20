Inicio Ovación Automovilismo Fórmula 1
Automovilismo

Qué dijo Flavio Briatore tras el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, se refirió al choque que protagonizó Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Por UNO
Briatore reconoció que las condiciones no estaban fáciles.

Briatore reconoció que las condiciones no estaban fáciles.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, se refirió al choque que protagonizó Franco Colapinto y el despiste de Pierre Gasly durante la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

El italiano, a quien las cámaras mostraron incrédulo ante los problemas que tuvieron los dos autos del equipo Alpine, afirmó: “Tuvimos que arriesgarnos para avanzar en la clasificación, y ambos pilotos presionaron al máximo en todas sus vueltas. Al final, las duras condiciones los sorprendieron, al igual que a otros pilotos durante la sesión”

briatore

Briatore no desconoció que la sesión de este sábado tuvo muchos accidentes en casi todos los equipos, pero reconoció que la carrera de este domingo no será fácil para su escudería: “En cualquier caso, no fue el resultado que esperábamos y aún quedan algunas reparaciones por hacer antes de la carrera. Será una carrera difícil y, al menos, debemos aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Bracesco2023/status/1969384664281309305&partner=&hide_thread=false

En la previa de lo ocurrido este sábado, Briatore valoró el crecimiento de Colapinto en las últimas competencias, aunque advirtió : “Los jóvenes llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de mil personas. Es una gran responsabilidad”.

Briatore y la continuidad de Colapinto en Alpine para 2026

Briatore reconoció que varios pilotos llegaron prematuramente, pero destacó su evolución: “Después de seis, siete u ocho carreras se puede ver que están mejor. Y ahora Franco está mejor”, subrayó.

Luego confirmó que Franco Colapinto y Paul Aron son los únicos candidatos considerados para acompañar a Pierre Gasly en Alpine durante la temporada 2026 de Fórmula 1 y que la definición llegará “en una o dos carreras más”.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas