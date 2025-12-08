El túnel a 4.000 metros que atravesará los Andes: la construcción unirá a un país de América Latina con el Pacífico

Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura, esta construcción se perfila como la obra de ingeniería más esperada de América Latina, capaz de transformar el transporte, la economía y el turismo binacional.

Hoy, el paso de Agua Negra solo funciona en verano debido a la nieve y las condiciones extremas, lo que obliga a desviar el tránsito hacia cruces más lejanos y saturados. Según el documento oficial del Gobierno Nacional Argentino, Chile y Argentina han acordado realizar la aplicación de la Metodología de Programas Territoriales de Integración (PTI), desarrollada en el marco de COSIPLAN-IIRSA, a un proyecto binacional: el Túnel Binacional Agua Negra