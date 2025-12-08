En la región de América Latina, pocos proyectos de construcción generan tanta expectativa como este Túnel. Este megaproyecto promete atravesar la Cordillera de los Andes, conectando Argentina con Chile a través de un corredor seguro, moderno y operativo durante todo el año.
Con 14 kilómetros de extensión y ubicado a más de 4.000 metros de altura, esta construcción se perfila como la obra de ingeniería más esperada de América Latina, capaz de transformar el transporte, la economía y el turismo binacional.
El túnel a 4.000 metros que atravesará los Andes: la construcción unirá a un país de América Latina con el Pacífico
Hoy, el paso de Agua Negra solo funciona en verano debido a la nieve y las condiciones extremas, lo que obliga a desviar el tránsito hacia cruces más lejanos y saturados. Según el documento oficial del Gobierno Nacional Argentino, Chile y Argentina han acordado realizar la aplicación de la Metodología de Programas Territoriales de Integración (PTI), desarrollada en el marco de COSIPLAN-IIRSA, a un proyecto binacional: el Túnel Binacional Agua Negra
El túnel permitirá superar esas limitaciones, facilitando el movimiento de personas y mercancías, y estableciendo un corredor bioceánico estratégico entre ambos países de América Latina. La construcción cuenta con voluntad política y avances en accesos y pavimentación, tanto en Chile como en Argentina, y se espera que cuando se den las condiciones, las obras se inicien formalmente.
Como será este túnel único de América Latina
- 14 kilómetros de túnel a más de 4.000 metros de altura
- Unirá San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y Santa Fe con puertos chilenos del Pacífico.
- permitirá superar las restricciones climáticas que limitan el paso actual a los meses de verano.
- agilizará el transporte de mercancías y fortalecerá las exportaciones argentinas hacia Asia.
- el túnel beneficiará sectores clave como minería, agroindustria y energías renovables.
- aumentará el flujo de visitantes entre ambos países al ofrecer un cruce seguro y continuo.
- facilitará la logística y hará más eficiente el comercio binacional.
- Chile ya ha mejorado accesos y extendido pavimentación, mientras Argentina prepara el terreno político y técnico.
- la construcción proporcionará un corredor seguro frente a las condiciones extremas actuales en altura y nieve.