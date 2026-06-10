Hoy, esa idea se materializa en una de las obras más ambiciosas del continente. Este túnel busca transformar el transporte entre el norte y el sur de Europa, reduciendo el tráfico de camiones y apostando por una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y sostenible bajo los Alpes.

Túnel de Base del Brennero (1)

Remueven una masa de roca de 275 metros de altura para el túnel ferroviario más largo del mundo

El Túnel de Base del Brennero, una infraestructura ferroviaria que conectará Italia y Austria bajo la cordillera de los Alpes. Su objetivo es transformar el corredor del Brennero, una de las rutas más transitadas de Europa, en un eje ferroviario de alta capacidad que reduzca la dependencia del transporte por carretera.