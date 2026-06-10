Durante siglos, los Alpes han sido una barrera natural que separó regiones. En ese escenario de montañas extremas, la ingeniería moderna comenzó a buscar una solución distinta, se trata de un túnel capaz de atravesar la cordillera desde su interior y acortar distancias que durante siglos parecían inamovibles.
Remueven una masa de roca de 275 metros de altura para el túnel ferroviario más largo del mundo
Una gigantesca intervención de ingeniería está transformando el terreno al retirar una formación rocosa de 275 metros para dar paso al túnel ferroviario más extenso del planeta.
Hoy, esa idea se materializa en una de las obras más ambiciosas del continente. Este túnel busca transformar el transporte entre el norte y el sur de Europa, reduciendo el tráfico de camiones y apostando por una conexión ferroviaria más rápida, eficiente y sostenible bajo los Alpes.
Remueven una masa de roca de 275 metros de altura para el túnel ferroviario más largo del mundo
El Túnel de Base del Brennero, una infraestructura ferroviaria que conectará Italia y Austria bajo la cordillera de los Alpes. Su objetivo es transformar el corredor del Brennero, una de las rutas más transitadas de Europa, en un eje ferroviario de alta capacidad que reduzca la dependencia del transporte por carretera.
Las obras comenzaron en 2008 y se han desarrollado de manera progresiva debido a la complejidad geológica de la zona. No se trata de un solo túnel, sino de un sistema subterráneo que supera los 230 kilómetros de galerías, incluyendo túneles principales, de servicio y conexiones auxiliares. En algunos tramos, los trabajos se realizan bajo más de 1.700 metros de roca, lo que convierte la excavación en un desafío técnico constante.
Los beneficios de este túnel
- El eje entre Italia y Austria es uno de los más transitados por camiones en Europa, con millones de desplazamientos al año. El túnel permitirá trasladar gran parte de esa carga al tren y aliviar la saturación de carreteras.
- El tráfico constante de mercancías en superficie genera altos niveles de ruido en los valles alpinos. Al desviar los trenes de carga al subsuelo, se reduce la contaminación acústica en zonas habitadas cercanas a la cordillera.
- Al evitar nuevas carreteras o ampliaciones en altura, el proyecto contribuye a disminuir la fragmentación de hábitats naturales en una de las regiones más sensibles de Europa.
- El túnel forma parte de un corredor estratégico norte-sur, lo que permite mantener el flujo de mercancías incluso cuando otras rutas ferroviarias presentan saturaciones o interrupciones.
- La conexión ferroviaria permitirá reducir significativamente los tiempos de tránsito de mercancías y pasajeros entre Innsbruck y el norte de Italia, optimizando la logística continental.