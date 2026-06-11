Ni queso, ni limón: el ingrediente secreto para que las papas fritas no caigan pesadas

Cuando introduces las papas tratadas con vinagre en el aceite caliente, la superficie modificada por el ácido se sella de manera casi instantánea. Esto genera una costra crujiente e impermeable que bloquea por completo el paso del aceite hacia el centro de la papa.

papas-fritas-truco-cocina-vinagre El vinagre hace que las papas fritas no caigan mal.

El interior del bastón termina cocinándose al vapor con su propia humedad natural, logrando una textura de puré suave, deliciosa y, sobre todo, libre de grasas retenidas.

El resultado final son unas papas fritas perfectas: idénticas en sabor, extremadamente crujientes por fuera y tan ligeras que tu digestión que no parecerán hechas en una sartén.

La papa es un tubérculo compuesto en gran parte por almidón. Cuando la cortamos y la arrojamos directamente al aceite caliente, ese almidón actúa como una esponja molecular, absorbiendo grandes cantidades de grasa hacia el núcleo de la papa. De ahí vienen los problemas en nuestro sistema digestivo.

Cómo aplicar este truco casero