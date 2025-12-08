Netflix cuenta con un catálogo de series y películas pensada para todos los gustos. Una serie ha logrado romper una cantidad de récords dentro de la plataforma con una de las historias más atrapantes de los últimos 5 años, la cual tiene apenas 8 capítulos, está basada en una novela y es protagonizada por Sarah Paulson: Ratched.
Netflix: tiene 8 capítulos y su estreno rompió un récord mundial
La serie es una de las ofertas más exitosas de Netflix en los últimos 5 años, y su historia fue de las más aclamadas por la crítica
Se trata de una de las series y películas de producción estadounidense, alejadas del género dramático, que más expectativa género en su llegada al catálogo de Netflix. Esta serie trajo consigo una serie de detalles que resultaron irresistibles para los suscriptores de la plataforma: una historia atrapante, con pocos capítulos, un relato psicológico y un elenco súper reconocido.
No estamos hablando de cualquier serie y película en Netflix, sino que se trata de una oferta que llegó a romper un récord mundial dentro de la plataforma, consiguiendo casi 50 millones de reproducciones en su primer mes presente en el catálogo. Además, este relato fue nominado a muchos premios de renombre, coronando con la obtención de un Globo de Oro a mejor serie y mejor actriz.
Con un total de 8 capítulos, a esta serie le bastó para convertirse en uno de los mejores relatos de terror psicológico de los últimos 5 años en el catálogo de series y películas de Netflix. Sumado a una crítica de excelencia y al papel protagónico de Sarah Paulson, la oferta continúa ranqueando y siendo de las principales recomendaciones del género en la plataforma. No hay que olvidarse de que está basada en una novela.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, se ha convertido en una de las historias de terror ícono de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Ratched
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie de tan solo ocho capítulos, Ratched centra su historia en: "En 1947, Mildred Ratched comienza a trabajar como enfermera en un afamado hospital psiquiátrico. Pero bajo el distinguido aspecto de la mujer acecha una sombra siniestra".
La serie ha pasado a la historia de Netflix como uno de los relatos más elegidos de la plataforma al momento de su estreno.
Reparto de Ratched, serie de Netflix
- Sarah Paulson como Mildred Ratched
- Finn Wittrock como Edmund Tolleson
- Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs
- Jon Jon Briones como Dr. Richard Hannover
- Charlie Carver como Huck Finnigan
- Judy Davis como Betsy Bucket
- Sharon Stone como Lenore Hortense Osgood
- Corey Stoll como Charles Wainwright
- Vincent D'Onofrio como el gobernador George Milburn
- Alice Englert como la enfermera Dolly
- Amanda Plummer como Louise
Dónde ver la serie Ratched, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Ratched se puede ver en netflix.
- Estados Unidos: Rartched se puede ver en Netflix.
- España: Ratched se puede ver en Netflix.