Netflix: tiene 8 capítulos y su estreno rompió un récord mundial

Con un total de 8 capítulos, a esta serie le bastó para convertirse en uno de los mejores relatos de terror psicológico de los últimos 5 años en el catálogo de series y películas de Netflix. Sumado a una crítica de excelencia y al papel protagónico de Sarah Paulson, la oferta continúa ranqueando y siendo de las principales recomendaciones del género en la plataforma. No hay que olvidarse de que está basada en una novela.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, se ha convertido en una de las historias de terror ícono de la plataforma.

Embed - Ratched | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Ratched

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta insuperable serie de tan solo ocho capítulos, Ratched centra su historia en: "En 1947, Mildred Ratched comienza a trabajar como enfermera en un afamado hospital psiquiátrico. Pero bajo el distinguido aspecto de la mujer acecha una sombra siniestra".

La serie ha pasado a la historia de Netflix como uno de los relatos más elegidos de la plataforma al momento de su estreno.

ratched 1

Reparto de Ratched, serie de Netflix

Sarah Paulson como Mildred Ratched

Finn Wittrock como Edmund Tolleson

Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs

Jon Jon Briones como Dr. Richard Hannover

Charlie Carver como Huck Finnigan

Judy Davis como Betsy Bucket

Sharon Stone como Lenore Hortense Osgood

Corey Stoll como Charles Wainwright

Vincent D'Onofrio como el gobernador George Milburn

Alice Englert como la enfermera Dolly

Amanda Plummer como Louise

Dónde ver la serie Ratched, según la zona geográfica