Netflix ha conformado un catálogo de series y películas, compuesto por opciones para todos los gustos. Una serie viene pisando fuerte de la plataforma, al punto de ser una de las historias más elegidas del momento, con un k-drama que ha logrado atrapar al mundo entero con un total de 14 capítulos, aunque hasta el momento solo la mitad está disponible: Beso dinamita.
El K-drama que llegó a Netflix en el 2025 y es la historia más encantadora del momento
Netflix renovó su catálogo y entre las novedades, sumó una serie que se posiciona entre uno de los dramas más elegidos
Ya no queda ningún tipo de dudas, las series y películas de producción asiáticas son las tendencias mundiales del catálogo de Netflix, y es que sobre todo las historias coreanas son consideradas top. Esta serie es de las más nuevas en la plataforma, y es que si bien llegó para renovar los relatos disponibles, no ha parado de destacarse, al punto de convertirse en una de las 10 más elegidas actualmente.
La serie ha logrado mantener expectante a los suscriptores de Netflix con una estrategia de la vieja escuela: hasta el momento solo estrenó la mitad de los capítulos, el resto lo hará el 25 de diciembre. Esta comedia romántica se destaca especialmente entre los k-dramas, pero en cuestión de días ha obtenido tal flujo de reproducciones, que se convirtió en una de las 10 series más vistas del momento, ocupando el cuarto puesto.
Algunas de las críticas de los suscriptores aseguran que estamos frente a una serie encantadora, excéntrica e íntima, que desde el primer minuto te conquista y te deja con ganas de más. Su presencia en el catálogo de series y películas de Netflix es la de una de las historias más atrapantes de producción asiática, relatos que aparecen cada vez más y con historias a las que pocas ofertas le pueden competir.
Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas en el 2025, desde entonces es una de las historias coreanas dramáticas más elegidas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Beso dinamita
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana que acaba de estrenar y ya arrasa en visitas, Beso dinamita centra su historia en: "Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia…".
Tan solo un par de días le bastaron para convertirse en una de las ofertas sensación de Netflix, inclusive a pesar de que la serie no esté estrenada por completo.
Netflix: reparto de la serie Beso dinamita
- Jang Ki-yong
- Ahn Eun-jin
- Kim Mu-jun
- Woo Da-vi
- Nam Kee-ae
- Cha Mi-kyeong
- Choi Kwang-Il
- Seo Sang-won
- Seo Jeong-yeon
- Park Jin-woo
- Park Ji-a
- Jung Su-young
- Jung Ga-hee
- Park Jeong-yeon
Dónde ver la serie Beso dinamita, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Beso dinamita se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dynamite Kiss se puede ver en Netflix.
- España: la serie Beso dinamita se puede ver en Netflix.