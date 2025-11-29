El K-drama que llegó a Netflix en el 2025 y es la historia más encantadora del momento

Algunas de las críticas de los suscriptores aseguran que estamos frente a una serie encantadora, excéntrica e íntima, que desde el primer minuto te conquista y te deja con ganas de más. Su presencia en el catálogo de series y películas de Netflix es la de una de las historias más atrapantes de producción asiática, relatos que aparecen cada vez más y con historias a las que pocas ofertas le pueden competir.

Netflix decidió incorporar a esta serie al catálogo de series y películas en el 2025, desde entonces es una de las historias coreanas dramáticas más elegidas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Beso dinamita

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana que acaba de estrenar y ya arrasa en visitas, Beso dinamita centra su historia en: "Luego de un apasionado romance relámpago en Jeju, el destino vuelve a reunir a un heredero y una joven cuando ella se une a su compañía y finge ser madre de familia…".

Tan solo un par de días le bastaron para convertirse en una de las ofertas sensación de Netflix, inclusive a pesar de que la serie no esté estrenada por completo.

Netflix: reparto de la serie Beso dinamita

Jang Ki-yong

Ahn Eun-jin

Kim Mu-jun

Woo Da-vi

Nam Kee-ae

Cha Mi-kyeong

Choi Kwang-Il

Seo Sang-won

Seo Jeong-yeon

Park Jin-woo

Park Ji-a

Jung Su-young

Jung Ga-hee

Park Jeong-yeon

